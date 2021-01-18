健康码走出 “战国时代”，一码通行难在哪里

新冠疫情肆虐以来，健康码俨然成为了人们日常生活的 “通行密钥”。

作为新冠疫情精准防控的重要工具，许多城市在疫情爆发之后，纷纷联合了相关供应商，推出了自己的健康码。如北京的 “健康宝”、上海的 “随申码”、广东的 “粤康码”、广州的 “穗康码”……

真麻烦，换一个城市就要重新，申请当地的健康码！

▲微博网友 @Y1ZE 晒出的深圳宝安机场的健康申报现场

在过去的 2020 一年里，这样的牢骚并不鲜见。虽然从国家层面一直都在推动各省（区、市）防疫健康信息共享、健康码互通互认，但在具体实施层面一直都不顺利。

2021 年 1 月 15 日，国家发展改革委副主任连维良在 2021 年全国春运电视电话会议上表示，春运期间，要落实好防疫健康码统一政策、统一标准、全国互认、一码通行。各地要依托全国一体化政务平台，落实健康码互认机制和规则，明确跨地区流动人员健康码信息在各地区可信可用，切实保障群众必要的出行需求。

“全国互认、一码通行是普遍性的原则要求，‘码”上加‘码’是个例、是特殊，确有原因暂不能与其他地区互认的，要先报告。”连维良特别强调到。

春运临近，面对严峻复杂的疫情防控形势，多省市发出了工作地过年，非必要不出省等倡议。数据显示，2021 年春运节前车票的预售较往年同期下降近 6 成，预计全国铁路春运客流将下调至 2.96 亿人次。

显然，即使春运流动人员相比往年下降许多，2.96 亿人次的流动对于当前疫情防控来说，仍是一个巨大的挑战。

健康码不互认，到底多不方便？

作为疫情防控工作中的 “网红”，健康码一经推出，便以星火燎原之势拓展到了国内百余座城市之中。

随着 “亮码”成为后疫情时代常态化的动作，一城一码的 “弊端”便就不断显现。

2020 年 3 月 27 日，社交平台上多个视频显示，江西省九江市长江一桥处，湖北省黄冈市与江西省九江市两地警务人员发生争执，有一方人员被推搡到地上。视频拍摄者称，起因是九江交警不让湖北车辆人员通行。

次日上午，江西省和湖北省两属地疫情防控工作指挥部联合发布公告，称经共同协商，双方均撤销疫情防控期间设置的临时防疫站点，双方互认健康码，两地群众持绿码通行，不需要其他任何通行证明。

除此之外，也有网友也在社交平台上吐槽到：“从江苏飞贵阳，从机场出来扫了三次码，去市区大巴上又要扫码，去火车站又要扫码，到了下面县城出站又要扫码……，各种码并不一样，效率太低。”

笔者回想起 2020 年的第一次出差的遭遇，也同样如此。

2020 年 8 月，从北京飞往深圳，临登机前，机场工作人员就在提醒候机乘客提前注册粤康码，而由于机场的物料有限，主动扫码的乘客蜂拥在了一起。

当行程结束回京之后，在机场则需要通过 “京心互助”小程序填写相关信息，汇报行程，同去程一样，登机口也挤满了主动扫码填写信息的乘客。

可见，如若在春运期间，健康码无法全国互认的话，势必会造成车站、机场等公共场所发生人员大规模聚集，而这无疑也提高了疫情防控的难度，也增加了相应的风险。

伪造健康码 “钻”空子

因为健康码的并未统一，网友们不断在社交平台上吐槽 “健康码”的种种不便，因此也让一些不法人士趁机 “钻了”空子，打起了做 “假健康码”的主意。

2020 年 4 月，就出现了一批试图用 “假健康码”蒙混过关的人，当时，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良透露，对于故意伪造健康码、躲避检查的人员，各地要制定相应的处罚措施，依法从重惩处。

在 2020 年年底，微博上一位用户吐槽到：“谷歌市场上面竟然有这种缺大德的应用。”

据配图显示，这款应用名叫：“健康码演示”，其简介写到：该应用可以模拟各地区的健康码 / 复工码 / 通行码的不同显示风格 ，并且 “可展示绿码 / 黄码 / 橙码 / 红码状态。同时可以自定义显示数据，如地区、城市、姓名等。

据光明网报道，仔细比较，虽然其提示字句与与官方绿码下方的提示字句不同，但该应用与官方的健康码在字体、字号、颜色、页面布局上非常相似，粗看的确容易使人混淆，足以以假乱真。

据杭州上城区市场监督管理局一位工作人员表示，这一应用自 2020 年 5 月 6 日首次发布至 12 月 26 日，在此之前已有 12 次更新，一次次更新在拟真度上都有了提高。该应用被下架时已是 1.6.0 版本。

更为离谱的是，该应用已经被累计下载超过 1000 次，在网友晒出的用户体验截图中，有用户居然表示：“希望作者能多做几个地区的。”

“想要利用‘假码’隐瞒病情毕竟是少数，因为从重点区域来的旅客，都还需要核酸检测证明，并非只是亮码就可通行，因此利用‘假码’的用户，一部分是为了隐瞒行程，但是大多数会是因为觉得麻烦，抱得侥幸心理用‘假码’应对繁琐的检查。”

该业内人士接着说到：“如果我们正常使用的健康码足够便捷，这样的问题自然就不会发生了。”

一码通行到底难在哪里？

针对一码通行这个问题，事实上相关部委一直都在竭力推动。

2020 年 3 月，中央政治局常委会议就明确提出，低风险地区之间的人员和货物流动，必要的健康证明要做到全国互认。

与此同时，国务院办公厅会同各地区和国家卫生健康委等有关方面，推动建立了健康码跨省份互认机制，依托全国一体化政务服务平台实现各省（区、市）防疫健康信息共享、健康码互通互认。

“健康码技术提供方主要是以阿里腾讯为代表的互联网巨头来提供，它们存在着竞争关系，因此难以全国互认。”

对于健康码无法全国互认，人们喜欢以互联网巨头之间流量竞争来看待这一问题。

但事实上，各地的健康码都是由各地方政府来主导，基于各地大数据中心，以及用户自己申报，进而用政府制定的算法、规则来运行。

早在 2 月 15 日，腾讯宣布与国家信息中心联合推出的《全国一体化政务服务平台防疫健康信息码接口标准》，正式被推荐给各地作为技术标准规范，同时，基于此标准，国家政务服务平台在 2 月 29 日推出了全国范围的 “防疫健康信息码”，并同时在微信和支付宝进行上线，逐步推动全国健康码互通

在技术层面，我们了解到，阿里和腾讯背后运用的是 ElasticSearch 系统。ES 系统是行业通用的数据库系统，不存在技术难题。

在此背景之下，很多省市都已经做到了健康码的互认互通，如京津冀、长三角、大湾区等智慧城市建设领先的城市都已经实现。

但在部分省市，目前推进仍旧受阻，其背后的原因是什么呢？

“从表面上看，健康码在各省市互认的难度是技术和标准，深层次的原因是各自利益的权衡，缺乏的是政府相关部门的意愿和决心。”

北京市人大常委会立法咨询专家胡功群接着说到：“健康码互认在技术上没有障碍，只需各地遵循标准技术规范，互相开放共享数据，保证业务的有效性和协同性。”

事实上，对于共享数据，各个城市都保持着谨慎的态度：“数据共享安全性怎么保证？数据泄露了责任应该谁来承担？”

在此顾虑之下，部分城市的政府部门便就持着不求有功但求无过的心态，保持观望，并不有所行动，而政府部门的态度，也就导致了 “码不通”、“码”上加 “码”的现象仍旧会存在。

而这也正是诸多用户，即使看到了国家层面推出相关政策也不为所动的重要原因。

除此之外，虽然从国家层面一直在积极推动着健康码的互认工作，但对于基层执行人员来说，目前仍缺少相关的培训，在具体执行层面，社区的工作人员，车站的工作人员往往只认自己所在城市的健康码，即使是 “全国防疫健康信息码”，其也并不认可。

在业界看来，对于各省市健康码互认，从国家层面推动技术标准、互认机制统一只是必要的前提条件，而能够真正实现健康码真正统一的关键是，首先是要让各级政府拥有大数据支持的精准防控意识，同时。对于基层的执行人员，也要不断加强培训，及时有效的了解相关政策，确保疫情防控的精准、高效。

“健康码的作用就是管控风险人群，放开健康人群，满足必要的出行需求。码上通体现的也是精准的防控精神。精准防控的策略一直都被认为是有效的，在今天依旧如此。”