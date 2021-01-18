多国央行赛跑，数字货币试点 “谁领风骚”

1 月 13 日，欧洲央行行长克里斯蒂娜 · 拉加德（Christine Lagarde）在 Reuters Next 峰会发表演讲时表示，希望能 5 年内能推出数字欧元。

这一计划能否落实，我们还难以预测，但是各国央行加快数字货币研发，已经成为一个全球趋势。

2021 年 1 月 11 日，中国香港金融发展局（下称 “香港金发局”）发布了一份有关全球央行在数字货币研发方面的报告，雷锋网从中获悉，全球已经约有五分之四的央行开展及进行有关央行数字货币的研发工作。

无独有偶，国际清算银行近日也发布了一份全球央行在数字货币研发方面的调查报告。

【 图片来源：经济日报 】

据这份调查统计显示，截至 2020 年 12 月 15 日，全球 66 家回应调查的央行中，约 80% 的央行正在开展数字货币相关研发工作；约 40% 的央行，如日本、瑞士等国的数字货币研发工作已从概念研究阶段发展至测试或概念验证阶段；还有 10% 的央行，如法国、瑞典、新加坡、泰国等国央行已开展相关试点计划。

据不完全统计，在 GDP 前二十的国家中，中国、韩国、法国已经展开了数字货币的试点工作。

法国一直处于全球 CBDC 实验的前沿，于 2020 年年初便开始央行数字货币测试，2020 年 5 月，其与兴业银行合作，成为首个在区块链上成功试用数字欧元的国家。

2020 年 7 月 20 日，法国央行法兰西银行（Banque De France）公布了八名参加央行数字货币（数字欧元）测试的候选人名单，包括埃森哲（Accenture）、汇丰银行（HSBC）和兴业银行（societegenerale）等主流银行业巨头，也包括规模较小的专注于加密领域的玩家，如 Seba 银行和 Liquid Share。

2020 年，我国也进行了十分深入且多频次的数字货币试点工作。

目前，中国人民银行的 DC/EP（央行数字货币）已在深圳、苏州等城市开展了试点工作。其中央行在深圳进行了两次大规模试点，共投放 4000 万元数字人民币红包，第二次（2021 年 1 月 1 日）试点范围覆盖整个深圳（不限户籍）；而在苏州，央行向苏州市民共发放了 2000 万元数字人民币红包，苏州市民不仅可以在线下商店体验，在线上也可以采用数字人民币的支付方式。

【 图片来源：52CBDC 】

有着亚洲四小龙之称的韩国，也加速推动数字货币的试点工作，目前已完成研发工作第一阶段审核，已制定好具体的试点工作，打算于今年 1 月推动数字韩元的计划确立、产品设计。

日本央行也宣布，将于 2021 财年启动数字货币实验，测试数字货币的基础核心功能。日本银行正联合三菱东京银行、三井住友银行、瑞穗实业银行等三十多家大型金融企业研发由私营部门驱动的数字货币，预计将于今年 4 月启动主权数字货币可行性研究。

此外，厄瓜多尔、乌克兰和乌拉圭等国家已经完成了零售型央行数字货币试点；巴哈马、柬埔寨、东加勒比货币联盟和瑞典等国家也正在进行试点。