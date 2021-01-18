外媒：遭黑客攻击后，俄罗斯加密交易所 Livecoin 关闭

1 月 18 日消息，据国外媒体报道，在 12 月底突然停止运营后，俄罗斯加密货币交易所 Livecoin 宣布关闭。

据 Livecoin 主页显示，由于 2020 年底其服务器遭到攻击，造成财务和技术损失，该交易所无法继续运营。Livecoin 于 1 月 16 日在 Twitter 上宣布关闭，其新域名 liveco.newsLivecoin 和旧域名 Livecoin. net 已不可用。Livecoin 表示，公司正在努力 “将剩余资金”支付给客户，用户需通过电子邮件与该交易所联系，以完成核实工作，必须在平台上发送他们的用户名和注册日期。交易所承诺将在回件中提供详细指示，2021 年 3 月 17 日之前均有效。但没有具体说明何时偿还客户资金。

Livecoin 还警告用户注意非官方的 Livecoin 聊天群组可能传播虚假信息，并试图欺骗用户。Livecoin 写道 : “参加此类群聊的风险很高，因为我们没有任何官方组织。” Livecoin 声称其网站是官方信息的唯一来源。该公司还表示，正在进行调查。

Livecoin 在 12 月 24 日停止了运营，声称交易所遭受了 “精心策划的攻击” ，导致其失去了对所有服务器的控制。黑客们设法接管了 Livecoin 的基础设施，并将交易所的价格调整到异常高的水平。据报道，Livecoin 的比特币交易价格超过 30 万美元，而当时的市场价格约为 2.4 万美元。一些用户随后暗示 Livecoin 的 “黑客”可能是一个退出骗局。

一些报道称用户猜测 Livecoin 的最新声明可能是由黑客发布的，而其他用户正向当地执法部门投诉。一些用户出于隐私考虑拒绝向 Livecoin 发送个人数据。一位据称是平台用户的人提供了 Livecoin 报销程序所需的数据清单，包括护照扫描、居住信息、高分辨率自拍、关于交易所第一笔交易的数据等等。