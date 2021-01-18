深圳福田有礼数字人民币红包活动结束：万余家商户完成数字人民币系统改造

IT之家 1 月 18 日消息 今年初，深圳推出了 “福田有礼数字人民币红包”活动。深圳市人民政府再一次派发红包，10 万名幸运儿共同瓜分 2000 万元数字人民币红包。1 月 17 日 24 时深圳市人民政府联合中国人民银行深圳市中心支行开展的 “福田有礼数字人民币红包”活动正式结束。

IT之家了解到，此次活动是深圳进行的第二轮数字人民币红包试点工作，面向在深个人（不限户籍）发放 2000 万元 “福田有礼数字人民币红包”，每个红包金额为 200 元，红包数量共计 10 万个。

截止活动结束，总计 1,861,758 名在深个人通过 “i 深圳”系统完成 “福田有礼数字人民币红包”预约登记。总计 1,861,758 名在深个人通过 “i 深圳”系统完成 “福田有礼数字人民币红包”预约登记。

官方表示，本次活动是深圳市在疫情防控常态化期间为刺激消费、拉动内需开展的创新实践，是数字人民币研发过程中的一次常规性测试，同时也是以实际行动落实《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》的具体举措。

本次活动结束后中签个人的数字钱包可正常使用。参加本次活动的10000余家商户已完成数字人民币系统改造，活动结束后仍可以正常接受数字人民币付款。