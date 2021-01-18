AI 给你介绍了个对象，还是「明星脸」的那种

故事发生在 2025 年。

刚刚结束一段令人心碎的爱情长跑后，作家西奥多遇到了萨曼莎。

萨曼莎温柔性感，风趣幽默、善解人意，二人相谈甚欢，不久后便迅速发展为恋人关系。然而这段感情却遭到了家人们的反对，因为萨曼莎并非真实人类，而是一款先进的人工智能操作系统。

这是美国科幻电影《她》中的故事情节。

萨曼莎能够通过与人类对话，不断丰富自己的意识和感情，同时感知对方的心理需求。现在，“萨曼莎”已不再是电影情节中的幻想，而是真正走进了现实。

同时，凭借对人类心理的深度感知和分析，以 “萨曼莎”为代表的的 AI 也被赋予了一个新角色：媒人！

近几年，不少科技公司陆续推出了自己的在线约会平台，旨在通过人工智能技术为人类匹配最佳伴侣。

前段时间，日本政府甚至出台了一项强制 AI 婚配政策。强调为了提高结婚率，应对少子化，将从今年开始大力强推 AI 婚恋支援事业，为此还投入了 20 亿。

那么，AI 怎么介绍对象？

AI 介绍对象，靠谱吗？

在线约会是一个快速发展的行业。截止目前，全球已有超国过 1500 个约会应用程序和网站。根据 Statista 数据，2019 年在线约会行业收入达 16.6 亿美元。

在美国，有超过 20%的异性恋和 70%的同性恋是从在线约会开始的。近几年，越来越多的企业开始加入在线约会行业，并深度拥抱 AI 技术。Match 就是其中一个。

Match 集团可以说是整个行业的领导者，拥有 OkCupid、Match、Tinder 等共 45 家相关公司。它曾表示 “我们积累了丰富的个人数据，可以利用 AI 和数据分析来匹配人类的最佳伴侣。”

Lara 是该公司旗下最广为人知的一款 AI 聊天机器人，它通过自然语言处理和语音识别等技术，以聊天的形式获取用户信息及喜好，并为单身人士匹配约会对象。

Lara 是个交谈多面手，聊天内容涉及生活习惯、星座、兴趣爱好等 50 多个维度，不仅仅会回答封闭的问题，开放性问题也不在话下。目前，该平台的用户量使用量已经超过 2500 万。

Tinder 联合创始人兼首席执行官肖恩 · 拉德（Sean Rad）曾表示，AI 相当于一个智能过滤器，它可以提炼出人们真正感兴趣的信息。

与 Lara 不同，Happn 约会软件利用的是地理位置匹配法。当用户打开软件，系统会自动为 TA 搜索附近的异性。对于感兴趣的人，用户可以收藏或点赞，同时系统会根据个人资料，对用户感兴趣的异性匹配度进行排名。

另外，一款来自英国的约会软件 LoveFlatter 被称为直男利器，它可以利用 AI 分析聊天记录，并评估双方的感情状态，同时给出最佳建议——何时开启线下约会。

更特别的是，LoveFlatter 使用来自 Foursquare 的信息，可以为用户推荐最佳约会地点，比如附近的餐馆，酒吧或俱乐部。

Badoo 是来自伦敦的一家在线交友平台，它的特别之处在于，可以根据 AI 和面部识别技术搜索与前任或某位明星长相相似的异性。据说，自该平台推出以来，演员卡戴珊（Kim Kardashian）和歌手碧昂斯（Beyonce）是搜寻次数最多的名人。

以上这些约会平台，除了使用 AI 发现更多潜在匹配项外，还可以根据一个人在 Facebook、Twitter、Instagram 等社交媒体平台发布的帖子来了解他们的性格和兴趣。

有专业人士称，AI 避免了婚介所带来的信息偏差，它利用互联网大数据分析提供了更高效精准地匹配，这样有助于提高线下约会的成功率。

同时，随着虚拟现实技术（VR）的逐渐成熟，未来 AI 与 VR 的结合还将创造出虚拟现实版。在虚拟现实中，约会者可以在模拟环境中进行 “练习”，以降低在真实约会中可能出现的失误。

如何看待 AI 技术

不过，随着 AI 在 “捕获人心”方面的快速发展，该技术也受到了广泛争议。

比如，越来越多的人选择 AI 聊天机器人以代替真实的人际交往。在日本这种现象非常普遍，被称为 “ hikikomori ”。也就是蛰居族，它指人处于狭小空间，不出社会、不上学、不上班，自我封闭地生活。

据悉，日本的出生率近几十年内严重下降。美国国家人口与社会保障研究所预测，到 2065 年，日本人口将从 1.27 亿下降到约 8800 万。

同时，由于人与人社会隔离的加重也激发了日本 AI 性爱机器人的发展。比如，其此前推出的 “妻子”AI 机器人，其外形逼真，可与人类交流，出售当天上万台一抢而空。

任何技术都有其两面性。无论是 AI 机器人，还是 AI 分配对象，支持者认为，AI 的应用有助于满足全社会对亲密关系的合理需求，特别大龄青年、老年人和残疾人。也正因如此，上个月日本政府宣布投资 20 亿用于推动 AI 婚恋匹配项目。

与此同时，批评者则认为，它的存在也激发了种族主义和非人性化的潜在风险。

有专业人士称，一般来说，技术应作为辅助人类的最佳工具，在与人类的互动关系中，人类应占主导地位的，而不是反之。这才是人类与技术最恰当、最具建设性的关系。

正如几千年来，人类一直在创造和使用新技术一样，未来对于 AI，我们也应该学会如何面对技术可能带来的风险和回报。