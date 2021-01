华为薛浩：华为云会议已服务近 100 万家企业 ，付费会议市场份额第一

在疫情的影响下,云会议成为了 2020 年最热门的话题之一,也是各大互联网企业争夺的目标市场。钉钉,腾讯会议,ZOOM,WeLink... 上班族们可能都曾被这些 App 支配过。

而除了 WeLink 之外,华为还有一款专门的云会议产品 “华为云会议”。华为云联接与协同业务总裁薛浩在接受新浪科技在内的媒体采访时表示,华为云会议已经服务了 100 万家企业,在付费会议市场份额第一。

目前华为云会议以大型的政企用户为主,而对于中小企业的拓展,薛浩表示华为不会采取一些互联网企业以牺牲用户数据和用户体验的方式,而是会借助鸿蒙 OS、智慧屏、手机等渠道触达更多用户。

始于线下 已服务 100 万家企业

薛浩表示,华为早在 15 年前就开始做线下会议业务。经过多年的发展,这块业务在中国市场的份额超过 50% 连续多年第一,在海外市场也位居 Top3。三年前华为入局云业务时,内部就明确了未来的会议一定会走向线上,于是华为开始投入云会议。

而 2020 年的疫情,大大加速了云会议在各行各业的普及。实际上,传统的专网会议也面临着一系列难题。部署和维护的成本很高,只有大中型企业才能使用。而云会议则降低了使用门槛,促进了在中小企业中的普及。

不过在云会议成为风口之下,阿里、腾讯等互联网企业纷纷加大布局,各种云会议产品层出不穷。华为云会议又如何差异化发展?

薛浩认为,很多互联网企业布局云会议的目的就是有用户,有流量,有入口,先通过免费的形式,后期再变现。而华为希望会议可以变成互联网的基础能力,通过全链路全 OS,通过开放 SDK 行业集成的方式,通过华为云会议的产品提升会议体验。

“我们对于会议的理解,不是简单的先有网络,再有会议。我们提供的是云网协同、端到端的专业服务。”薛浩说,华为云会议的定位是做专业的会议,让沟通协作无处不在。

相比其它互联网企业的产品,华为在企业通信市场的积累成为华为云会议鲜明的特色。他举例,比如在音视频方面,华为云有着近 30 年的音视频技术积累,1000 多项音视频领域专利技术。可以适应超低带宽,实现 80% 音频抗丢包,30% 视频抗丢包。端到端时延 <200ms,让视频会议在网络环境不佳时也能清晰稳定。

又比如在软硬件协同方面,华为的会议硬件终端在中国市场连续 7 年第 1,华为消费者终端如华为云会议宝、华为智慧屏、平板电脑等也拥有数亿用户,其内置集成华为云会议,可为用户提供一套 “端 + 系统”的混合办公模式。

产品之外,华为云会议在商业模式上也十分清晰,包括免费版、专业版和企业版,针对不同的行业特点来提供相应的专业方案。薛浩透露,目前华为云会议已经服务了 100 万家企业,覆盖金融、教育、医疗、制造等行业。在 2020 年,华为云会议支持了 50 + 国家级 / 部级高端峰会,300 + 各类大型跨国高端会议。

与 WeLink 面向不同需求

实际上,2019 年 12 月,华为还推出了协同办公平台 WeLink。华为创始人任正非曾在与 WeLink 团队的座谈会上提出,WeLink 要成为中国最大的企业业务办公平台。

WeLink 与钉钉、企业微信等 App 为同一类产品,既包含各类的企业办公工具,也具备云会议功能。那么华为云会议又与 WeLink 有着怎样的差异化?

薛浩解释称,WeLink 也是在华为云联接与协同业务之下,与华为云会议是面向不同的用户需求。具体而言,WeLink 主打的是办公协同业务场景,希望把企业用户的消息通讯录、甚至企业 ERP 通过 WeLink 统一接入的方式来提高效率。

但实际上,WeLink 单个产品难以满足所有的用户需求。比如很多大中型企业并不接受 WeLink 这种 All in one 的形式,可能只是会议有需要。华为将云会议单独发布后,不同的企业也会根据不同的场景和需求,来使用不同的产品。

任正非曾表示,WeLink 要坚持面向中大企业和政府组织,走出一条与 BAT 不同的路来。而无论从 WeLink 还是华为云会议来看,两个产品都坚持了这一思路,以大中型的政企客户为主。

不过这也会面临一个问题是,对云会议也有需求的中小企业,华为如何将其收入囊中?

薛浩表示,大中型企业是一个明确的市场,无论从产品设计,用户体验,还是从客户接触,本身的市场份额,华为都有优势。华为云会议会继续发挥这些优势,帮助用户延续良好的业务体验。

同时,对于中小企业这类的长尾市场,华为云会议的拓展思路也与互联网企业不同。“我们的理解和现在的互联网企业不太一样,他们就是发广告,做一些广告投放,但是对我们来说,我们很重视这个市场,不希望采取牺牲用户数据和牺牲用户体验的方式。”薛浩说。

他透露,华为可能会采取与鸿蒙 OS 连接,与华为的智慧屏绑定,在华为手机做预装等方式触达这类用户。

而在新渠道和新技术的助力下,薛浩也展望了华为云会议未来的发展方向。比如融入 AI 技术,实现虚拟背景、手势操控,美颜、字幕、翻译、会议纪要、电子铭牌等全新功能;与鸿蒙 OS 结合之后,可以实现分布式协同,多屏互动。无论用户在会议室、办公室、家里,还是在路上,都可以随时随地接入会议,与团队进行互动交流。