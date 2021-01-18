一文看懂《仙剑》历史：出道即巅峰，多数情况在挨骂

相信老一辈玩家都不会对 “国产三剑”这个名称感到陌生，《轩辕剑》、《仙剑奇侠传》和《剑侠情缘》三部作品撑起了那个年代的玄幻世界，也成了玩家心中无法忘怀的经典。

近日，《仙剑奇侠传 7》公布了实机渲染图和演示动图，游戏试玩版也在 1 月 15 日中午 12 点解锁，玩家将有机会体验到最新世代的《仙剑奇侠传》游戏。从演示动图来看，本作可能会使用动态回合制的战斗系统，观感会更接近 ACT 游戏多一些。游戏的画面渲染和特效也有相当不错的素质，只希望不要重蹈六代的覆辙，做好 PC 端的优化。

《仙剑奇侠传》系列从第一代走到如今的第七代，中间经历许多坎坷和挫折，甚至还曾面临着工作室解散的危机。《仙剑奇侠传》有一段时间差点就断了传承，但幸好一切都挺了过来，不然我们不会看到《仙剑奇侠传 7》的消息。虽然不知道这一作会是新的开始还是系列的终结，但可以肯定的是，《仙剑奇侠传》带给我们的感动绝不会消失。所以这一次让我们来聊一聊《仙剑奇侠传》的兴衰史。

仙剑奇侠传

第一部《仙剑奇侠传》的主题是宿命，仔细想想它的制作和立项也许也是被宿命所注定。最早一版《仙剑奇侠传》发售于 DOS 平台，在 97 年才正式登陆 Windows 平台从而进入到广大玩家的视野。

这一代讲述了一代传奇人物李逍遥的成长故事，虽然第一代的故事以现在的眼光来看有些俗套，但是在当时却塑造出了诸如赵灵儿、林月如、阿奴等人气角色。这一代情感塑造曾让无数玩家动容，后来甚至影响到了《仙剑奇侠传》的英文译名，英文翻译一度有可能被叫做《The Chinese Love Story》。

那时候一心想制作仙侠类游戏的姚壮宪大概也没想到，他和工作室的谢崇辉、张毅君会因为这款游戏，成为影响中国游戏业界的大人物。而这款以剧情、迷宫地图系统和回合制战斗为卖点的游戏，也成为了影响一代人青春的标志，直至现在还有无数模仿它的国产游戏出现。

仙剑奇侠传 2

《仙剑奇侠传》为后来的国产游戏树立了榜样，却也为后来的《仙剑奇侠传 2》造就了一个难以逾越的高墙。

《仙剑奇侠传 2》的主题是宽恕，这一代故事发生在第一代的八年之后，讲述了主角王小虎在锁妖塔崩毁、妖魔横行的乱世中闯荡。他在这期间结识苏媚、沈欺霜、李忆如等红颜知己，但随着故事的发展，他却意识到自己已经慢慢被卷入了魔族阴谋之中。

本作在剧情上发展非常有趣，尝试通过苏媚这一妖族的身份看待人族的行为，幼年时目睹双亲被李逍遥和赵灵儿二人杀死，游戏试图想用她的视角来展示不同种族矛盾之间产生的仇恨锁链。而她最终选择了宽恕当年杀死自己父母的仇人，自己也被主角王小虎等人宽恕，非常巧妙地阐述了本作的主题。

但是本作主角的塑造过于平淡，优柔寡断的性格的确是败笔，全篇人物只有苏媚的最为出彩，而让玩家对此极不满意。游戏品质和初代也有着一定的差距，再者当时也是国产游戏的百花齐放时期，在《流星蝴蝶剑》、《武林群侠传》、《剑侠情缘》、《刀剑封魔录》等游戏的映衬下，2 代真的没有什么竞争力。但抛开这些缺点，《仙剑奇侠传 2》依然是一部相当不错的 RPG 游戏。

仙剑奇侠传三

如果说二代给玩家带来的印象是失望，那么三代给玩家带来的印象就是惊艳了。

《仙剑奇侠传 3》的主题是轮回，而三代的主角景天就是当年神界神将飞蓬的轮回转世，故事也围绕着这位几世轮回主角展开。本作的故事发生在一代的五十年前，世界观也有了更宏大的展开，游戏剧情也完全跳出前作的束缚，增添了很多新的设定。例如神界魔界，世界观变得更为广阔。游戏人物塑造也相当出色，神将飞蓬老冤家魔尊重楼人气甚至超越了众多主角，这个敢爱敢恨的武痴形象成为了系列的经典。

而且本作也是首次引用了 3D 技术，扩展了世界背景之余，还增加了装备锻造系统、魔剑系统、小游戏环节等等，丰富了原本的战斗 - 剧情两点一线的游戏体验。这一作非常大胆地跳出了两代游戏塑造的世界观，无论是人物角色还是游戏画面都推翻重做，塑造了一个全新的仙侠世界，《仙剑奇侠传 3》也为系列再创一个高峰。《仙剑奇侠传 3》也被评为 2003 年最佳 RPG 游戏。

仙剑奇侠传 4

如果 3 代带来的是辉煌，那么《仙剑奇侠传 4》带来的就是苍凉，因为制作游戏的上海软星科技（简称 “上软”）解散了。

《仙剑奇侠传 4》的主题是寻仙，这个主题似乎在照应现实，游戏的角色在寻仙，而上软解散的众人又何曾不是在寻找游戏未来的道路呢？这一代讲述了山野少年云天河从小孤独地成长，整天以玩猪、猎猪为乐。某日因盗墓少女韩菱纱而闯入父母的神秘墓室，墓室中的奇事奇景使得少年踏上了寻觅往事、求仙问道的旅途。

这一作虽然同样得到了无数玩家的认可，但是依然阻止不了上软的解散。因为当时上软正遭受着内忧外患，公司研发资金不足、游戏市场份额被网游占据大半、盗版横行、同时期的外来对手又是《暗黑破坏神 2》《星际争霸》等游戏，导致工作室运营不善被迫解散。

玩家甚至可以在游戏中感受到制作组已经知晓即将解散的那股悲伤，游戏中的人物对话和剧情设计似乎在影射着无奈的现实。这一作中的彩蛋也相当耐人寻味，在石沉溪涧里，玩家能见到化身水滴的游戏制作者们，工长君（张毅君）告诉玩家：“仙剑是一款百万玩家喜爱的游戏，我们应该用真心去浇灌，而非将利己之心放在首位，否则如何奢望玩家要为仙剑的故事而感动？

比起游戏中的寻仙，也许上软的寻仙之路更能触动玩家。

仙剑奇侠传 5

上软解散之后，《仙剑奇侠传》项目就交由了北京软星科技有限公司（北软）负责，而《仙剑奇侠传 5》也再次回到了系列的创始人姚壮宪手中。

《仙剑奇侠传 5》的主题是心愿，可能也是姚壮宪等游戏人的心愿，本作主角是拥有魔族血统的姜云凡，一反前几代的主角正派姿态。故事背景为初代的三十多年之后，身为蚩尤后人主角在救下唐府大小姐唐雨柔后逐渐发掘自己的身世，并逐渐了解到了当年关于净天教的事情。值得一提的是，本作还拉回了初代主角李逍遥来担任主角的师傅，李逍遥在这一作中化身蜀山七圣之一的一贫以对抗净天教势力。

虽然这一作的情怀拉满，甚至有姚壮宪的亲自把关，但是游戏的品质却不尽人意。人设单薄，剧情走向相对前几代来说较为平淡，甚至没有产生让玩家深刻印象的剧情片段和人物。再加之游戏优化问题和令玩家难受的游戏操作，让游戏口碑一落千丈，《仙剑奇侠传》系列也在这代开始陷入了迷茫的困局。

这一次主题的心愿，可能也是姚壮宪对于游戏发展的期望。

仙剑奇侠传 6

如果不论现在还没正式上市的《仙剑奇侠传 7》，那么《仙剑奇侠传 6》就是系列正传的最新一作，但也是遭至骂名最多的一作。

这一代作品没有告知明确的主题，但是在剧情上的评价却比上一作好上了几分，许多玩家都认为游戏的品质拖累优秀的剧情。本作故事发生在五代的五十年后，而主角的身份也变得更加特殊，一身黑衣搭配一只眼罩，论谁都想象不到这是本作的主角。这个特殊的主角名叫越今朝，五代人神三族的世界观下，越今朝和女主越祈为了寻找某样丢失的东西，来到了西域古城，而尘封的秘密将再度被揭示。

六代塑造了历代以来最特殊的主角，故事剧情也非常吸引玩家，但游戏依然毁在了游戏的优化和粗糙的游戏机制上。而玩家最不满的则是游戏的优化问题，游戏运行卡顿、掉帧情况严重，甚至因为优化问题传出了 “四路泰坦电脑主机在运行时都会冒烟”的传闻，《仙剑奇侠传 6》一度被玩家戏称为 “泰坦陨落”。

但即使抛开优化问题，游戏的战斗系统也难以令人满意，本作学习了《最终幻想 13》中的动态回合制模式，将 ACT 和回合制结合在了一起。但是技术上的落后使得 ACT 要素显得极其蹩脚，而游戏建模的粗糙更是放大了这些缺点。也许是对新系统的了解不够深入，也或者是游戏制作上的疏忽，这一代游戏品质真的令无数玩家感到失望。

《仙剑奇侠传 6》的尝试和失败可能也是在迷茫时期的调整，正如这一作不明的主题一样，《仙剑奇侠传 6》就和主角一样在寻找自己的道路上不断踏出它的脚步。

小结

《仙剑奇侠传》系列是一代人的经典，在游戏市场繁荣的今天，无数玩家依然想要看到它的出现。这是一份情怀，也是对国产游戏可能性的期待。《仙剑奇侠传 7》虽然仍未出正式版本，但是就官方公布的演示来说，很多方面都有了次时代的进步。

画面上有虚幻 4 引擎加持，粒子效果和建模也比六代进步很多。游戏机制上也延续上六代的尝试，强化了 ACT 元素，动作性更为流畅和灵动，起码在视觉感受上相当惊艳。

希望《仙剑奇侠传 7》能够延续当初的辉煌，走出国产游戏的新道路吧。