金融科技 Plaid 与 Visa 合并失败后，拟将欧洲业务规模扩增一倍

1 月 19 日早间消息，据报道，金融科技明星公司 Plaid 计划将欧洲的员工数增加一倍，集中精力扩大全球业务规模。在此之前，Visa 曾经试图斥资 53 亿美元收购该公司，但由于美国司法部的干预未能成功。

Plaid 总部位于美国旧金山，总共拥有 600 名员工。目前拥有微软和谷歌等 4000 多家客户，还吸引了高盛等顶尖投资者。

Visa 和 Plaid 之前的合并因为面临美国司法部旷日持久的反垄断诉讼而放弃交易，后者称 Visa 购买 Plaid 是为了消除新的竞争对手。

Plaid 国际业务主管基斯 · 格鲁斯（Keith Grose）表示，该公司到 2021 年末大约会将伦敦和阿姆斯特丹办事处的员工人数从目前的 40 至 50 人增加到 80 人。

格鲁斯表示，该公司将 Venmo 等热门财务应用与客户在传统银行中的数据关联起来，由于在支付等领域的需求高企，该公司目前计划专注于扩大欧洲市场的增长。“我们计划扩大英国和欧洲的团队。”格鲁斯说，“我们计划大幅扩大客户规模以及我们所处理的支付交易数量。”

格鲁斯表示，该公司还希望向希望开发自有金融服务的科技公司延伸。他认为，与 Visa 的交易失败对 Plaid 的影响有限。

“我们的战略没有改变。”他说，“我们会回归创业公司，会重新掌控自己的命运。”