华硕 ROG 游戏手机 5 真机谍照曝光：延续前作外观，保留独立按键

1 月 19 日消息，随着越来越多的骁龙 888 旗舰机型接连问世，2021 年顶级旗舰的 “大混战”正式进入高潮，其中除了我们最为关注的主流智能手机外，近年来不断崛起的游戏手机也更早地加入厮杀，目前几大游戏手机品牌都已预告了自家骁龙 888 机型，其中就包括华硕与腾讯联合打造的新一代 ROG 游戏手机。现在有最新消息，继外观渲染图后，近日有数码博主进一步晒出了据称是 ROG 游戏手机 5 的真机谍照。

据知名数码博主主 @WHYLAB 最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的 ROG 游戏手机 5 将基本延续前代产品的设计风格，其背部外观与前代基本一致，仅在部分细节上做了微调，后壳疑似采用玻璃材质，因其背部中央有一个数字 5，推测其可能会跳过 “4”这个数字，直接将新机命名为 ROG 游戏手机 5。此外，ROG 游戏手机 5 在机身侧面依旧配备了一颗红色的独立按钮，不出意外的话该按键的作用依旧是可一键进入游戏模式。

其他方面，由于目前官方关于该机还未进行正式的预热，因此确切的信息还较少，但根据此前曝光的消息，我们依旧可以从中推测，全新的华硕 ROG 游戏手机 5 将搭载骁龙 888 旗舰平台，后置 6400 万三摄，内置超 6000mAh 的超大容量电池，并支持 60W/65W 的快充，不出意外的话这也将是当下游戏手机中电池容量最大的机型。

据悉，全新的 ROG 游戏手机 5 将在今年 3 月份与大家见面，目前已通过 3C 认证，更多详细信息，我们拭目以待。