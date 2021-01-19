联合千余企业研制近 10 年，NASA 最强火箭点火失败：美国何时重返月球

1969 年 7 月 20 日，人类第一次踏上月球，此后阿姆斯特朗的那句 “这是我个人的一小步，却是人类迈出的一大步”广为流传。

其实，搭载阿姆斯特朗三人登月的火箭正是 NASA 大名鼎鼎的土星 5 号 SA-506 火箭，时至今日，它仍被称为史上最强运载火箭系统。

时隔半个世纪，NASA 再次将载人登月提上日程，雄心勃勃的「阿尔特弥斯计划」（Artemis）由此提出。由于土星 5 号这枚「老古董」早已退役，于是聚光灯照在了另一枚火箭身上——太空发射系统火箭（Space Launch System，简称 SLS）。

但就在上周末，这枚被寄予厚望的火箭在关键测试中出现问题，「阿尔特弥斯计划」是否会因此受影响？

SLS 核心级测试失败

当地时间 2021 年 1 月 16 日下午 5 时 27 分，美国密西西比州圣路易斯湾附近的斯坦尼斯航天中心 B-2 测试台，NASA 对 SLS 火箭核心级进行了热火测试。

按原先的计划，火箭的 4 台 RS-25 发动机将进行 8 分钟的全功率点火——这正是火箭发射后进入太空所需的时间。

热火测试的流程包括装载 73.3 万磅的液氧和液氢、倒计时、点燃发动机。值得一提的是，测试中，高度为 212 英尺（64.6 米）的核心级在测试台上产生了 160 万磅推力。

意外的是，发动机在启动后 1 分钟多一点的时候突然关机，点火测试提前结束，其团队正在进行评估。

NASA 局长 Jim Bridenstine 表示：

这是我们向前迈出的重要一步，确保 SLS 火箭核心级为「阿尔特弥斯计划」的任务做好准备，最终实现载人登月。尽管发动机最终没有持续 8 分钟点火，但 SLS 团队成功完成了倒计时和点燃发动机的步骤，并获得了有价值的数据。

据 NASA 的官方新闻稿，此次测试是美国「阿尔特弥斯计划」“初试”（Green Run）系列的最后一项测试。

2020 年 1 月，SLS 芯级 “初试”（Green Run）系列测试正式开启。

当时，核心级已在位于美国新奥尔良的米丘德（Michoud）组装设施完成组装并交付，随后被安装在斯坦尼斯航天中心 B-2 测试台上。

这一系列测试的第一项刚刚完成，疫情开始大范围肆虐，3 月份团队决定先暂时搁置原先的计划。2020 年 5 月起，这一系列逐步恢复，SLS 团队陆陆续续完成了其余几项测试，但在这一过程中也受到了墨西哥湾沿岸的热带风暴、飓风影响，进展并不似预期中的那么顺利。

不难理解，每一项测试都建立在前一次测试的基础上，复杂性是在不断增加的，直到最后点燃四台发动机，进行热火测试。

如今第八项测试结束，不过是以失败告终。下一步，除了分析相关数据，SLS 团队将要依次检查核心级和四个 RS-25 发动机，从而确定下一步该如何走。

NASA 最强火箭能否不负众望？

号称史上最强运载火箭系统的 SLS，有何过人之处？

实际上，它是一种从美国航天飞机演变而来的超重型运载火箭 ，在地位上，SLS 不同于 NASA 外包给 SpaceX 等众多商业公司的太空项目中所用到的火箭，它由美国国家航空暨太空总署设计，可以说是有着 NASA 的 “纯正血统”。

在美国航天飞机时代，挑战者号航天飞机、哥伦比亚号航天飞机都发生过灾难，共 14 名宇航员罹难。

在此背景下，NASA 一方面把研制往返国际空间站飞船的重任承包给商业航天公司，另一方面经过分析，NASA 认为如果采用普通串并混合式火箭发射系统，两次灾难都可避免，研制一种更为可靠的运输系统，也是一定要推进的事情，因为除了国际空间站，NASA 还有一个重要的目标——再次实现载人登月。

为此，SLS 的研发被提上日程。2011 年立项，9 月其设计被最初确定下来。

2015 年，SLS 助推器的试射任务顺利完成，7 月，SLS 设计方案完成并进入评估阶段，准备实施火箭的全尺寸建造。终于在 2019 年，SLS 建造完成。

其实，有两个字贯穿着火箭的整个设计、建造、测试过程：成本。

NASA 预计，SLS 预计花费 180 亿美元开发（100 亿美元用于其本身、20 亿美元改建发射台及肯尼迪航天中心、60 亿美元用于猎户座载人舱组的研究、制作），据说 2012-2017 年 NASA 每年拨出 30 亿美元预算。加上火箭的制造成本，前期总投入估计将达 360 亿美元，发射费用也在 10 亿左右（SLS 不可重复使用）。

据悉，SLS 的庞大工程背后是 NASA 全部门和 1000 多家美国公司的支持，其中 SLS 核心级的主承包商正是有着百年历史的波音公司。

所有这一切努力，为的是打造 NASA 体积最大、动力最强的火箭：

核心发动机：RS-25，即航天飞机的液氢液氧主发动机；

固体燃料助推器：航天飞机助推器的升级版本；

高度：98 米（载人版本）、122 米（货舱版本）；

质量：2497 吨（载人版本）、2951 吨（货舱版本）；

近地轨道有效载荷：70 吨（载人版本）、130 吨（货舱版本）；

最终运载能力可达到 165 吨，可向月球运送最高 27 吨的有效载荷。

斯坦尼斯航天中心主任 Rick Gilbrech 曾说过：

当年，斯坦尼斯是土星 5 号第一、第二级火箭推进设施的首要测试地点。自上世纪 60 年代土星 5 号火箭测试以来，斯坦尼斯还从未见过如此强大的能量。

1967-1973 年，NASA 共发射了 13 枚土星 5 号运载火箭，保持着堪称完美的发射记录，但考虑到性价比，土星 5 号退役。

自 NASA 1972 年最后一次阿波罗任务以来，美国再也没能在月球上着陆。2019 年 7 月 20 日，即阿姆斯特朗登月 50 周年当天，NASA 公布了雄心勃勃的「阿尔特弥斯计划」。

这一工程包括 3 个阶段，其第一阶段则是发射搭载 SLS 重型火箭的 “猎户座”飞船，它将在为期 3 周的绕月无人飞行后返回地球。

在 SLS 核心级热火测试之前，NASA 曾表示 2021 年 11 月将完成「阿尔特弥斯计划」第一阶段任务。

而万众期待的测试失利，被誉为是土星 5 号继任者的 SLS，又能否不负众望？