华硕放出 GPU Tweak III 开放测试版： UI 界面优化，超频设置更简单

IT之家1月19日消息 据外媒 videocardz 报道，华硕今日放出了显卡超频监控工具 GPU Tweak III 的开放测试版，新版的 GPU Tweak 拥有全新的界面 UI，对超频设置选项也进行了优化。

▲ 图自 videocardz，下同

首先，GPU Tweak III 在主窗口提供了快速的配置文件选择，其内置了三个预设模式，分别是默认模式、OC 超频模式、静音模式。此外，无论 AMD 还是 NVIDIA 的公版还是其合作伙伴推出的非公版，GPU Tweak III 都可以进行配置调整。在用户模式内，用户可以自由掌控显卡的功耗、GPU 核心电压、显卡核心频率、显存频率、各个风扇的转速等多种参数。

其次，GPU Tweak III 还可以根据不同的应用程序自动执行不同的配置文件，并且可显示全面的指标和统计信息。

IT之家了解到，GPU Tweak 是华硕推出的一款超频监控软件，可进行 GPU 监控、超频和调整（例如风扇配置文件或照明）。该工具非常类似于 MSI Afterburner，两者都支持 NVIDIA 和 AMD 的显卡。目前 GPU Tweak III 还处于实验性的早期版本，IT之家的小伙伴可以耐心等到正式版本推出再进行下载使用。