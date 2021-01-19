三星 Galaxy S21 Ultra 全球首发支持 Wi-Fi 6E，采用博通芯片

IT之家 1 月 19 日消息 三星 Galaxy S10 是全球首款采用 Wi-Fi 6 的智能手机，该机是两年前推出的。上周，三星又推出了全球首款支持 Wi-Fi 6E 标准的手机——Galaxy S21 Ultra ，该机也是 Galaxy S21 系列中唯一支持 Wi-Fi 6E 的机型。

Wi-Fi 6E 无线标准使用 6GHz 频谱，将理论数据传输速度提高一倍，从 1.2Gbps 提高到 2.4Gbps，博通的芯片已经支持该标准。Galaxy S21 Ultra 搭载了博通 BCM4389 芯片，同时还支持蓝牙 5.0 功能。更快的 Wi-Fi 速度，如果搭配 Wi-Fi 6E 认证的路由器，可以实现更快的下载和上传速度，像传输 4K/8K 视频、下载大文件、网游等都将在 Wi-Fi 6E 的帮助下变得更快、更容易。

IT之家了解到，现在只有韩国和美国允许使用 6GHz 频谱。不过，巴西、智利、欧洲、阿联酋和英国有望在今年开放 6GHz 频谱使用。Exynos 2100 和骁龙 888 版本的 Galaxy S21 Ultra 都具备 Wi-Fi 6E 功能，以及 5G、蓝牙 5.0、GPS、NFC 和 USB 3.2 Type-C 接口。