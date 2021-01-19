英特尔董事长发文感谢罗伯特 · 斯旺，期待与新 CEO 合作

1 月 19 日消息，据国外媒体报道，芯片巨头英特尔当地时间 1 月 13 日在官网宣布，他们任命帕特 · 基辛格（Pat Gelsinger）为新一任 CEO，接替罗伯特 · 斯旺（Robert Swan），帕特 · 基辛格将成为英特尔自成立以来的第 8 任 CEO。

英特尔宣布 CEO 变更已过去近一周，英特尔的多位高管，也对罗伯特 · 斯旺在担任 CEO 期间的工作表示感谢，他们也期待同新 CEO 共事，这其中就包括英特尔董事长奥马尔 · 伊什拉克 (Omar Ishrak)。

奥马尔 · 伊什拉克当地时间周日在社交媒体上表示，这一周对英特尔来说是非常重大的一周，感谢罗伯特 · 斯旺在英特尔充满挑战时期的领导，祝贺帕特 · 基辛格，很期待同他工作并向他学习。

英特尔高级副总裁、首席架构师，架构、图形与软件部门总经理 Raja M. Koduri，也转发了奥马尔 · 伊什拉克在社交媒体上的内容，并表示一个新的时代开启。

从英特尔官网公布的消息来看，罗伯特 · 斯旺将继续但任 CEO 至 2 月 15 日，帕特 · 基辛格届时才会正式开始担任英特尔的 CEO。

英特尔董事会此次选定的帕特 · 基辛格，其实是英特尔的故人，他 18 岁就进入了英特尔，曾在英特尔效力 30 年，是英特尔的第一位首席技术官，领导了多款微处理器项目，离开英特尔后加入了 EMC，担任 EMC 信息基础设施产品的总裁和首席运营官，2012 年出任 VMware CEO。