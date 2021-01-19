爱彼迎 Airbnb 发布中国房东报告：九成为大学及以上学历，82% 有其他职业

1 月 19 日下午消息，Airbnb 爱彼迎发布《2020 年中国房东社区报告》。数据显示，82% 的爱彼迎中国房东拥有自己的另一份职业；九成爱彼迎中国房东为大学及以上学历。



据悉，这份报告的数据样本来源于 2020 年 2 月针对 1316 名爱彼迎中国房东及 1598 名爱彼迎中国房客进行的调查，以及于 2020 年 11 月面向 549 名爱彼迎中国房东进行的调研。其中，77% 受访房东表示在接触爱彼迎之前，没有做过民宿房东。在中国，23% 的受访者把 “爱彼迎房东及体验达人”作为自己的首要职业。另外，中国房东从事的行业中，位列前三的是艺术娱乐、互联网和房地产。

从做房东的动因来看，“赚取额外收入”成为中国民宿房东最大的考虑因素，占比 78%；其次为 “认识新朋友”和 “了解其他文化”，分别占比 52% 和 39%。而在爱彼迎房东的收入用途上，旅游度假占比 35%、改善住房占比 33%、教育占比 26%、为退休存钱占比 15%。

《报告》还显示，截至 2020 年 9 月 30 日，爱彼迎的房源已经遍布全球超过 220 个国家和地区、10 万座城市，拥有超过 400 万的房东和体验达人，累计接待用户逾 8 亿人次。