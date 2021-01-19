浩鑫推出基于锐龙处理器的迷你 PC ，售价 198 欧元

IT之家1月19日消息 据外媒 Neowin 报道，浩鑫（Shuttle）今日发布了一款基于锐龙 A320 芯片组的迷你 PC 准系统，型号为 XPC slim DA320，需要搭配锐龙或者速龙的 AM4 APU 使用。

浩鑫 XPC slim DA320 的体积仅为 1.3 升，长 19 厘米，宽 16.5 厘米，高 4.3 厘米，拥有一个 HDMI 2.0 输出和两个 DisplayPort 1.4 输出接口，搭配锐龙处理器可输出 3 个 4K 显示器显示。支持最高 32GB 的双通道 SODIMM 内存，速度最高为 2933MHz。

在存储方面，XPC DA320 有一个 2.5 英寸驱动器托架，以及两个支持通用 2280 标准以及不太常见的 2242 和 2260 标准的 M.2 插槽；另外带有四个 USB 插槽，USB 3.2 Gen 1 和 USB 2.0 各两个；还配备读卡器，支持 UHS-I 速度以下的所有常见 SD 卡格式；还有两个 RS-232 COM 端口，用于连接合适的外围设备。

网络连接方面，XPC DA320 有两个千兆以太网端口，支持局域网唤醒功能，以实现远程开机。

其他方面，XPC DA320 采用双风扇散热系统，配置了高效热管，通过 120W 的外置电源适配器提供动力。主机可以通过 VESA / 壁挂式安装架固定，在环境温度高达 50°C 的地方使用。

IT之家了解到，XPC DA320 的价格为 198.00 欧元（约 1553 元）。值得一提的是，这是浩鑫时隔 8 年后再次推出基于 AMD 平台的迷你电脑。