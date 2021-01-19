天猫发布《2020 下沉市场智能家居消费洞察》：人均年消费超 2000 元

1 月 19 日，天猫、天猫精灵 IoT 联合发布了《2020 下沉市场智能家居消费洞察》，指出三线以下的中国家庭正在加速 “智能进化”，下沉市场已超越一二线成为主力消费市场。

天猫精灵数据显示，性价比高的智能小件最受下沉市场欢迎，他们人均至少花费 2000 元购买智能家居产品，电子锁、智能取暖器、安防摄像头成了 2020 全民都爱剁手的 “智能三大件”。此外，智能空调在下沉市场更受男性欢迎，智能洗衣机、洗碗机则更受女性青睐，而近八成的智能按摩产品被 80、90 后的年轻人买走。

近期，恰逢天猫年货节开启预售，据天猫行业相关负责人介绍，疫情反复和居家生活，让懒人小家电、黑科技教育装备类的商品走俏，近半个月来，洗地机、错题打印机等销量同比去年暴涨超过 10 倍，成了最受下沉市场欢迎的热销 “新年货”。而中国家庭对年货的定义，也从土特产升级到了 “数字年货”，过节给父母送智能按摩仪，给亲戚朋友送智能音箱，也从一二线的潮流变成小城里的习以为常。天猫精灵 IoT 数据显示，以懒为荣、宅家健身、按摩养生，是 2020 年三线以下城市最流行的智能生活方式。

天猫数据显示，该平台主流智能家居品类的年销量增速达 30%，全国范围内，电子门锁、智能取暖器、安防摄像头成为 2020 年销量增速最快的 “智能三大件”。此外，智能开关、智能电蒸箱、智能落地灯等客单价在 50 元到 300 元之间的小家电，在下沉市场的年销量同比增速均超过 300%，而 2020 年下沉市场的青年男人最热衷购买智能空调，女人们则偏爱智能洗衣机、智能洗碗机；智能洗碗机在 60 岁以上老年人群中的接受度都普遍高于其他智能大家电。

数据显示，智能健身车成了 2020 年下沉市场增速最快的健身类产品，销量增长达 290%，并跻身全品类销量前十。此外，智能划船机、智能筋膜枪等黑科技新品也成了小镇青年的 “新装备”。“我们发现卖到下沉市场的智能划船机，一半以上被 80 后买走了，而 90 后是购买筋膜枪占比最高的人群。”天猫精灵 IoT 运营负责人张薇说。

除了健身，养生也是小城青年关心的正经事。天猫数据显示，可语音控制的取暖桌、电热毯，在下沉市场的年销量增速至少翻了 2 倍，其中近 8 成智能按摩产品被 80、90 后买走。全自动按摩椅、眼部按摩仪、颈椎按摩仪，成了小城青年的 “心头好”。