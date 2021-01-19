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索尼与联想达成战略合作协议：索尼高性能可循环塑料将用于 ThinkPad 中

2021/1/19 16:32:17 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 1 月 19 日消息 根据索尼官方的消息，索尼（香港）有限公司与联想商用产品集团签署了战略合作协议，索尼研发的高性能可循环塑料 SORPLAS 将应用在越来越多的 ThinkPad 产品中。

IT之家了解到， 此次索尼与联想合作使用的 SORPLAS 可持续再生塑料是一种高性能可回收塑料，是塑料循环再生领域的尖端型产品，拥有优秀的耐久性和耐热性，最高可以达到 99% 的回收塑料占比。

索尼表示，目前，就市场较常见的再生塑料而言，加工过程中使用的回收塑料占比一般在 30% 左右，剩下的 70% 大部分都是新生产的塑料和添加剂，如果进一步提升回收塑料的比例，材料的性能就会变差。市场较常见的再生塑料的 “循环利用”水平是 30% 左右。

索尼称， 而自 2017 年开始，索尼与联想历时 3 年半开发，做了 250 组的配方实验，近 40 次的配方验证，以及 12 次的批量测试，最终将 95% 以上原料都是回收塑料的 SORPLAS 环保材料应用在联想的产品之中。目前，SORPLAS 即将应用于 ThinkPad 45W/65W 的电源适配器，覆盖大约 85% 的 ThinkPad 产品。未来两家公司将进一步探索在扬声器以及笔记本外壳上使用 SORPLAS 的可行性。

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关键词：索尼联想ThinkPad

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