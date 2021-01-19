节能减排，比尔 · 盖茨创立的清洁技术基金完成 10 亿美元融资

据报道，由比尔 · 盖茨（Bill Gates）等科技大亨创立的清洁技术风险投资基金 “Breakout Energy Ventures”日前融资 10 亿美元，准备进行第二轮投资。

Breakthrough Energy Ventures 创建于 2016 年，其背后的资助方主要为科技届大亨，包括微软联合创始人盖茨和亚马逊 CEO 杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）。之前，Breakthrough Energy Ventures 已完成首轮投资，对 45 家初创公司投资了 10 亿美元。

Breakthrough Energy Ventures 创立之初，正值第二波清洁技术投资热潮。于是，Breakthrough Energy Ventures 开始为初创公司提供资金。自那以后，人们对该行业的兴趣呈爆炸式增长。普华永道去年发布的一份报告显示，2013 年 “减排”相关的初创企业获得了 4 亿美元的风险投资，而 2019 年则增至 160 亿美元。

第一轮清洁技术繁荣最终的表现令人失望。在 2006 至 2011 年间，在 250 亿美元的投资中，风投损失了一半以上。这虽然在一定程度上受到了金融危机的影响，但专家认为，潜在的投资理念存在更大的问题。

首先，风投们希望复制他们在互联网初创企业中看到的成功，希望在不到 5 年的时间里从清洁技术投资中获得回报。其次，他们投资的技术类型大多局限于可再生电力、生物燃料和电动汽车，所有这些都严重依赖政府法规来实现增长。

而 Breakthrough Energy Ventures 从中吸取了教训。它推出了一只 “耐心”基金，将持续 20 年，而不是期望在短短 5 年内获得回报。它还追求更广泛的技术，包括农业、建筑、交通和制造业等。

虽然利润仍是最终目标，但 Breakthrough Energy Ventures 还设定了另一个标准：所投资公司需要展示一种可扩大规模的途径，以每年减少至少 5000 亿吨的二氧化碳排放，约占全球排放量的 1%。

软件初创公司可以很灵活，在商业计划不成功的情况下，可以从一个想法转移到另一个想法。但对于清洁技术公司来说，这种转移是罕见的，因为在失败变得明显之前，需要花费的时间和金额都很长。

这就是为什么 Breakthrough Energy Ventures 依赖一个由学者、企业家、前政府官员、银行家以及风险投资者组成的团队。他们的使命不仅仅是判断一个想法及其背后的人，而是严格评估新技术的可行性和潜力。

Breakthrough Energy Ventures 技术主管埃里克 · 托恩（Eric Toone）表示：“我们建立了一支伟大的技术团队，并完成了第二只基金，这证明了他们的出色工作。”Breakthrough Energy Ventures 的第一轮投资包括对复杂技术的投资，包括能源储存、锂开采、电力航空、合成棕榈油、零碳钢、水电涡轮机，甚至是核聚变。

Breakthrough Energy Ventures 第一只基金的主要投资者包括亚马逊 CEO 贝索斯，信实工业有限公司（Reliance Industries Ltd.）的穆凯什 · 安巴尼（Mukesh Ambani）、维珍集团（Virgin Group）的理查德 · 布兰森（Richard Branson）和彭博资讯创始人兼大股东迈克尔 · 布隆伯格（Michael Bloomberg）等。

Breakthrough Energy Ventures 执行董事罗迪 · 吉德罗（Rodi Guidero）表示，Breakthrough Energy Ventures 的许多原始投资者以及一些新的投资者都参与了第二轮融资，但拒绝透露姓名。

Breakthrough Energy Ventures 第二轮获得的这 10 亿美元投资，将流向 40 家到 50 家初创公司。虽然 Breakthrough Energy Ventures 仍对一系列广泛的技术感兴趣，但它将特别关注更环保的钢铁和水泥、长途运输、直接空气捕获（direct air capture）和氢气等。

在某些领域，Breakthrough Energy Ventures 可能找不到足够多可投资的初创公司。因此，Breakthrough Energy Ventures 计划依靠自己的技术专长来亲自创办新公司。托恩说：“这种模式已经成功执行了不止一次。”