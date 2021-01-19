微信十年：体态和情怀一样丰满

微信已经十岁了。

在十年时间里，腾讯最新财报显示，微信月活跃用户突破 12 亿（合并 WeChat），成为中国互联网历史上第一款月活用户突破 10 亿的产品。号称 “微信之父”的张小龙，被产品经理们奉为圭臬。

从 2021 年的微信公开课 Pro 来看，微信越来越不像一款社交产品，更像基础设施，甚至是操作系统。

对于用户来说，越来越臃肿的微信，越来越不想用，但又不得不用。这样的矛盾更加凸显微信的不可替代性。

微信的两次战役

与 QQ 类似，微信也并非是完全的 “原创”，其模仿的是来自加拿大的即时通讯软件 Kik，这在当时非常普遍，不少产品都是 “Copy to China”。当然，能从腾讯的 “赛马机制”中脱颖而出，也足以显示张小龙的能力。

2011 年 1 月 21 日，微信上线，当时处于塞班系统和 Android 切换的时期。就在微信上线前的一个月，小米抢先上线了米聊，基于小米手机的即时通讯产品。加上 PC 时代的 QQ，微信当时面对的是两款产品。

微信的第一个版本相当粗糙，仅能发送文字和图片，与 QQ 相比都稍逊。不过，在当年 5 月发布的 2.0 版本中，微信上线了语音对讲功能，类似于对讲机，微信用户有显著增长。8 月，主打熟人社交的微信，上线了 “查看附近的人”功能，主打陌生人社交，用户数量突破千万级。

当年 10 月，微信继续增加陌生人社交功能——“摇一摇”和 “漂流瓶”。到了 2011 年底，微信的用户数突破了 5000 万。

里程碑时刻是在 2012 年。上线 433 天后，微信用户数量突破 1 亿。在微信办公总部 TIT创意园内的微信里程碑上，仍记录着这有纪念意义的数字。

2020 年腾讯第三季度财报显示，微信合并 WeChat 的月活跃用户数达到 12.13 亿，成为中国互联网领域的第一大产品。另外，QQ 的月活跃用户数不断下滑。

另外一个曾经的对手——同样迎来十周年的米聊，在 2021 微信公开课 Pro 的同一天，宣布将于 2 月 19 日停止服务，颇为令人唏嘘。

微信的另外一场战役是与支付宝的红包大战。

2015 年 1 月 21 日，微信的四岁生日，上线了红包功能。并在随后的马年春晚中，获得了独家红包互动资格，通过 “摇一摇”发放 5 亿元现金红包。

根据微信官方的数据，当年除夕的一天时间，微信红包收发总量达到 10.1 亿次，在 20 点到次日凌晨零点 48 分的时间里，春晚微信摇一摇互动总量达到 110 亿次，互动峰值出现在 22 点 34 分，达到 8.1 亿次 / 分钟。

在不少媒体的描述中，时任阿里巴巴董事局主席马云把微信此次红包营销称之为 “偷袭珍珠港”。得益于此次红包营销，早在 2014 年就上线的微信支付功能一改不温不火的尴尬，一战成名，微信也得以在移动支付领域占据一席之地。

综合多个第三方平台数据统计，支付宝和包含微信支付的财付通，合计占据第三方移动支付超过 90% 的市场份额，其中支付宝位居第一，财付通（含微信支付）位居第二。

除此以外，微信至今都难遇真正的对手。不管是字节跳动从抖音衍生出来的多闪，还是主打陌生人社交的陌陌、探探，亦或是后来的由罗永浩做出来的子弹短信、王欣的马桶 MT，要么是位居二线深耕细分市场，更多则是昙花一现。

从连接人到连接人与服务

如今的微信身上，社交已经不再是唯一的属性。基于社交的关系和流量，微信的触角已经延伸至本地生活、出行服务、金融服务、政务服务等方方面面。

最早的连接人与人，变成如今的连接人与服务。辰海资本合伙人陈悦天谈到微信，他将后者比喻为 “操作系统”，也是基础设施。

2018 年腾讯的 “930 变革”，加快了微信的平台化和基础设施建设。“930 变革”旨在加速腾讯从消费互联网向拥抱产业互联网转型。从此以后，“服务”成为腾讯最常提及的词汇。

以社交关系为纽带，以小程序、支付为工具，微信在多种服务场景实现落地。近年来，微信的九宫格不断改变，腾讯支付页面如今已经以金融理财、生活服务、交通出行和购物消费四大板块呈现。

有一组最新的数据可以显示微信如何从 “TO C”向 “TO B”和 “TO G”转变：

在商业服务领域，截止 2020 年底，全年累计超过 1 亿人次在购物中心和百货小程序购物；通过小程序预售 + 线下自提等模式，累计超过 3 亿用户在微信内购买生鲜蔬果。

2020 年小程序年均 DAU 突破 4 亿，全年累计交易额同比增长超 100%。在用户端，2020 年人均使用小程序个数同比增长 25%；小程序人均交易金额也实现了 67% 的提升。2020 年 7 月，微信上线小商店。

微信支付的支付分则覆盖了包括共享租物、购物娱乐、交通出行、生活服务和住宿预订等 5 个行业大类超 1995 个商户。微信支付分的 “先享后付”服务已接入多个行业。

在政务民生领域，小程序健康码已累计服务用户超过 8 亿，累计展示码量超 200 亿次；社保缴费小程序帮助 1.59 亿人不出门在线完成参保。此外，国务院客户端、粤省事等一批政务小程序先后上线。

封闭还是开放？

现在看来，微信似乎越来越臃肿，越来越开放。但其也有封闭的一面，特别是面对强力竞争对手，微信无情地关上了大门。

最近的一次屏蔽发生在一周之前。1 月 12 日，微信发布公告称已对 QQ 音乐、QQ 浏览器、知乎、好看视频、小红书等多个产品的违规外部链接进行限制，不再提供微信内直接打开的服务，用户可以点击 “继续访问”或者通过 “复制链接在浏览器中打开”的形式进行访问。

微信官方表示，依据《微信外部链接内容管理规范》，微信将停止提供链接内容在微信继续传播的服务、停止提供对整体域名或 IP 地址在微信内直接打开和访问的服务、停止提供相关内容在朋友圈分享互动的服务等必要措施，以保障用户良好体验。

这并不是微信第一次屏蔽外链。最早的是淘宝，随后遭遇大面积封禁的是字节跳动。腾讯与字节跳动的口水战从 2018 年 6 月开始，目前已经持续了两年半的时间。

这一事件的起始是，2018 年 6 月 5 日，海淀法院公告，因认为对方利用技术手段屏蔽和拦截用户访问头条网，北京字节跳动科技有限公司以不正当竞争纠纷为由将深圳市腾讯计算机系统有限公司诉至法院，要求腾讯公司停止不正当竞争行为，赔礼道歉，并赔偿经济损失 4000 万元。

微信屏蔽了几乎所有来自字节系产品的链接。最近的一次争端则是在 2021 年初，在一周时间内字节跳动的飞书团队两次控诉微信对其产品进行限制。

1 月 7 日下午，字节跳动副总裁谢欣发文称，微信开放平台无理由封禁和限制了多款飞书小程序，包括 “飞书”、“飞书会议”和 “飞书文档”等。11 日，飞书官方账号发文称，微信一直未回应为何无理由封禁飞书，飞书曾尝试多次联系微信人工客服，发现根本无法联系上。

自 2020 年底市场监管总局就《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》（以下称 “征求意见稿”）对外征集意见后，多家互联网企业遭遇反垄断调查，美团遭遇的反垄断诉讼也获得立案受理。微信扩大封禁范围，无异于把自己推上风口浪尖。

1 月 18 日，微信官方订阅号 “微信派”发布《微信十年》一文引发热议，从第一行代码，到第一个版本微信上线；从第一个 1 亿用户到春晚红包；从第一次微信公开课到小程序上线。

微信展示了曾经被张小龙不愿提及的满满情怀。在情怀之外，有一条留言如此写道 “一晃十年，微信里多少好友已经只是静静躺在那里了。岁月呀。唉。”

情怀或已逝去，但十岁的微信生态庞大，无可替代。