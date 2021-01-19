张小龙：创立微信的原因之一是自己不喜欢使用 QQ

1 月 19 日消息，微信的 “微信公开课”在今日开讲。腾讯高级副总裁、微信事业群总裁张小龙在 “微信之夜”环节发表演讲时谈到，最初自己创办微信的原因之一是因为自己不喜欢用 QQ，希望微信能够成为一个类似 Foxmail 一样的产品。

张小龙在演讲中分享了微信相关的数据。2020 年，每天有 10.9 亿用户打开微信，3.3 亿用户进行视频通话，7.8 亿用户进入朋友圈，1.2 亿用户发表朋友圈，其中照片 6.7 亿张，短视频 1 亿条；朋友圈每天有 1 亿条视频内容，有 3.6 亿用户读公众号文章，4 亿用户使用小程序。与 2019 年相比，朋友圈发布数量涨了 10 倍。

在备受关注视频号方面，张小龙强调，微信的价值在于 ID 的价值，这个价值可以为用户提供微信支付等功能。对于个人来说，这个 ID 是私密的。作为人人都能创作的短视频平台，视频号中的视频本身的意义是次要的，重要的是账号的意义，这个账号赋予每个人公开发声的机会。

而对于机构而言，官网也是需要进化的。在 PC 时代，各个机构纷纷在网页端建立官方网站，而在移动互联网时代，视频号 ID 能够帮助机构在微信体系里建立官方网站。张小龙希望视频号成为机构 “官网”的角色，承担不局限于视频的服务性内容，包括机构的小程序、公众号、优惠券等。

此外，张小龙也分享了对视频内容的思考。他认为，在未来，视频不应该是文件化的形式，而应是云端化的、结构化的形式，这种结构化的数据能够在云端被共享、被标记。视频是一种结构化的视频内容的载体。微信平台未来流通的视频内容将主要以视频号的形式呈现，而非文件的形式。