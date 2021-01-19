双扬声器难以成为智能手机的突出卖点了

在短短一两年前，双扬声器在我国手机市场上并不常见，许多手机产品仅仅是有还算听得过去的单扬声器，只有最顶级旗舰才会配备支持立体声效果的双扬声器。双扬声器在现在变得越来越普及，其实是手机市场竞争愈发激烈的缩影。

双扬声器手机，变多了

首先要确定一件事，双扬声器是否真的被更多手机所采用？我们翻找了 2020 年下半年至今在中国市场上市的智能手机，发现答案是肯定的。

小米 11、Redmi K30 Ultra、Redmi Note 9 系列、iQOO 5 系列、iQOO 7、一加 8T、realme X7 Pro、华为 Mate 40 系列、Galaxy Note 20 系列、iPhone 12 系列 ...... 这些手机都是双扬声器，支持这一能力的产品正在变多。

可供消费者购买的双扬声器手机数量明显增加，只不过大部分产品还处于 “同志尚需努力”阶段。

这种手机的底部扬声器通常有独立的音腔，但是顶部扬声器无法找到如此大的空间，只能通过加大音量来发声。于是会发现，横向使用手机时两侧的音量并不一样大。

有的产品做了尝试，在手机顶部额外开了泻音孔，不过并不能从根本上改变听筒与常规扬声器在硬件基础上的差异。除了要用户自行调整音量平衡，厂商也会通过软件优化、调音设置等预处理，来缓解这类非对称双扬声器的音量和音效不一致现象。

小米 10 和小米 10 Pro 可以说是近期双扬声器手机中的高光时刻，顶部和底部采用了发声单元和音腔体积相同的对称双扬声器，因此在听歌看视频或是游戏时，都会有相当不错的体验。不过由于手机内体积限制，大部分手机还是非对称双扬，只有相对宽裕的游戏手机才能重现这样的 “奢华”。

虽然还有很多不足，但做双扬声器这件事对于手机厂商而言是一个利大于弊的决定。挖孔屏等新屏幕形态给手机顶部留出了足够空间，可以塞下更大的听筒来提升卖点，同时消费者反馈也认可双扬声器和立体声音效带来的音画体验提升，看不见摸不着却仍有价值。

更何况，主流的听筒扬声器相较常规扬声器而言，不需要太多额外成本就可以给用户立体的有真实感的音效感受。既然有收益摆在这，何乐而不为呢？因此我们看到了越来越多的双扬声器手机。

双扬声器很好，但还需努力

在人类的各类感知中，听觉的优先级不如视觉、触觉来得高，但仍然重要。

手机厂商在用高刷新率高分辨率高色准的优质屏幕满足视觉需求，用线性马达与对应的震感体验满足触觉需求后，用双扬声器这样能改变音响效果的硬件升级满足听觉需求，也就不奇怪了。

在智能设备刚刚兴起的年代，很多设备都仅仅配备了单扬声器，一是设备体积小塞不下太多东西，二是用户还没意识到双扬声器在小设备上的价值。在当时，用软件模拟立体声的做法已经流行起来，单扬声器模拟不同声道的不同音量，来表达出双扬声器乃至多扬声器的空间感。

后面发生的事情我们也都看到了，虽说可以模拟出立体声效果，但单扬声器的表现力始终无法突破硬件本身的上限。随着人们在手机为主的移动设备上花费的时间越来越多，对音质和音效的要求也随着对画面和触感的要求一同提升，手机厂商也开始加入双扬声器。

双扬声器的作用立竿见影，不需要佩戴耳机，在外放条件下就可以得到相当真实的立体声效果。不只是影音场景，电脑游戏中常见的空间音效也来到移动端兴起的 3D 手游，正好给手机双扬声器提供了用武之地，玩射击游戏不用转身就能听声辩位。

换个角度来看，双扬声器其实也给手机的无孔化提供了方便。自 iPhone 7 开始越来越多的手机去掉了耳机孔，要么得将就着充电口插耳机要么就得用无线耳机，除非是在嘈杂环境或者要照顾旁人感受，这样戴耳机始终没有外放听音来得舒服。升级后的双扬声器，恰好 “围魏救赵”地解决了这个问题。

说了这么多优点，现阶段能在手机上看到的双扬声器，还有很多可以改进的地方。比如说设置在顶部和底部的泻音孔，厂商原意可能是希望在不占用全面屏手机屏幕面积前提下，制造出有空间感的音效。但要是双手拿着手机玩游戏，就很容易直接堵住泻音孔，反而消解了双扬声器的意义。

再比如说不少用户会在网上吐槽的 “震手”，调到较高音量后，手机后盖会随着扬声器音腔的振动而发生共振，进而让手掌感觉被干扰了。这对厂商而言算是个两难的问题，玻璃等后盖材质虽然会共振但保证了视觉效果和信号质量，缩小音腔体积又无法让音质表现可观起来，毕竟在声学领域 “大就是正义”。

双扬声器是充分竞争结果

总的来说，双扬声器变得越来越多，是手机市场逐渐走向进步，技术提升与照顾消费者需求兼得的体现。

手机体积逐年变大后，单扬声器的不足更明显，单个声源已经不能满足人对声音质量的要求，但同时也让手机有了更多空间可以放下双扬声器。全面屏优先使得 htc 曾经引以为豪的 Boomsound 无法在今天的手机上重现，却也给对称双扬提供了灵感。

消费者口味已经被每一代手机的升级幅度 “养刁了”，转向存量市场的大环境又在向厂商发出提醒：只有在用户需求下追求更细腻的体验，才能尽力保住自己的基本用户盘并分出余力去尝试获取新用户。视觉触觉需求都被满足，用双扬声器来讨好耳朵亦是必然的结果。

对于用户而言，这个时代当然是一个好时代。在双扬声器之外，越来越多与实际体验关系更紧密的改变来到手机之中，购买手机所需要的价格却并没有比前一年贵出多少。理清自身对手机的需求之后，大家可以放心地去选购手机，获得更好的日常使用和游戏影音体验。