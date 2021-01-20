全新的 Windows，微软 Win10X 抢先上手体验

我们知道 Windows 10X 是微软全新打造的 Windows 系统，尽管它已经跳票到了 2021 年，但关于 Win10X 的开发工作其实已经大体上完成，微软已经准备好发布这一系统。根据预计，Win10X 将会在 2021 年春季搭载在戴尔、联想的设备上和大家见面，不过在此之前，已经有媒体得到了第一手的资源，Windows Lastest 上手了 Win10X 的 RTM 候选版，并带领了新鲜出炉的上手体验，一起来看看吧！

Win10X 登录

在首次启动 Win10X 的时候，需要先登录微软账号，如果没有的话则需要创建一个。这和现在的 Win10 正代不同，Win10X 不允许创建本地账户，必须创建微软账号并登录，才能使用。

而一旦登录系统，Win10X 只会呈现一个空白的桌面，下方的任务栏则有大中小三种尺寸可选。

Win10X 同时使用了 Web 和 WinUI 的组件，因此它看上去和现在的 Win10 很不一样，典型的例子就是操作中心的设计完全重来。

Win10X 全新的操作中心

在 Win10X 中，微软移除了任务栏中的系统托盘图标，将音量、亮度的调节滑杆整合到了全新的操作中心当中。

从上图可以看到，Win10X 的音量、亮度调节位于全新操作中心的上方，而蓝牙、WiFi 和电源等设置选项处于中部，右键点击这些选项还可以进一步定制功能。

Win10X 的设计和 ChromeOS 有神似之处，微软移除了很多传承自 Win7 系统的残留，这意味着在 Win10X 中你无法访问注册表编辑器、组策略编辑器、控制面板、Windows 运行以及任务管理器。

文件管理器

在 Win10X 中，微软开发了一个全新的现代设计的文件管理器，这个文件管理器由 React Native 开发而来。默认状态下，这个文件管理器是为访问用户的 OneDrive 而设计的，但其实也可以访问本地文件，而文件管理器提供了本地和云存储的文件同步功能。

Win10X 全新的文件管理器界面看上去和 OneDrive 有些神似，这是因为其实这是基于 OneDrive 网页开发的，只不过集成在了 Win10X 系统当中。

统一的设计语言

Win10X 的 UI 终于统一设计了！整个系统的 UI 都使用了齐整划一的 Fluent Design，而与此同时 UI 也出现了一些新元素，例如充斥着圆角设计以及网络控件。

系统搜索

Win10X 带来了全新的搜索体验。Win10X 的搜索功能依然集成在开始菜单，不过体验起来速度似乎更快了，搜索结果依然会呈现本地和来自 Bing 的网络搜索结果——而且 Bing 的搜索目前是无法禁用的。

动态磁贴再见

动态磁贴是 Win8 以来，Windows 系统中的标志性元素，不过现在它终于要在 Win10X 中说拜拜了。Win10X 的开始菜单弃用了动态磁贴，开始菜单中的图标布局改成了类似安卓的样式，非常简洁。在开始菜单中，也可以作自定义设置，并浏览所有 App。

总结

可见，Win10X 是一个更加激进、设计更加现代的 Windows。它抛弃了很多传统 Windows 的组件，并统一了 UI，意图带给用户一个更易上手、更简洁的使用环境。Win10X 是否会取得成功？我们拭目以待吧。