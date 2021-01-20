美股周二：特斯拉涨 2.23% ，小鹏汽车涨近 13% ，哔哩哔哩涨 4.28%

美国时间周二，美股收盘主要股指全面上扬，因美国财政部长候选人耶伦（Janet Yellen）在国会议员面前提出了一项庞大的财政救助计划，以帮助美国这个全球最大经济体度过因疫情引发的衰退。

上周，美国当选总统提出了一项 1.9 万亿美元的经济刺激计划，并承诺加快疫苗的分发。

道琼斯指数收于 30930.52 点，上涨 116.26 点，涨幅 0.38%；标准普尔 500 指数收于 3798.91 点，上涨 30.66 点，涨幅 0.81%；纳斯达克综合指数收于 13197.18 点，上涨 198.68 点，涨幅 1.53%。

通用汽车股价上涨 9.7%，成为标普 500 指数中表现最好的公司。自动驾驶初创公司 Cruise 表示将与微软合作，加速自动驾驶汽车的商业化，而通用是 Cruise 的大股东之一。

电动汽车股普遍上涨，特斯拉上涨 2.23%；蔚来上涨 3.86%，小鹏上涨 12.59%，理想上涨 8.71%。

哔哩哔哩上涨 4.28%，收盘再创历史新高，市值接近 450 亿美元。

具体来说，在美股周二交易中，科技龙头股普遍上涨，苹果股价收于 127.83 美元，上涨 0.54%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1790.86 美元，上涨 3.15%；亚马逊收于 3120.76 美元，上涨 0.53%；微软收于 216.44 美元，上涨 1.78%；Facebook 收于 261.10 美元，上涨 3.87%；甲骨文收于 61.29 美元，下跌 0.79%；IBM 收于 129.02 美元，上涨 0.49%；奈飞（Netflix）收于 501.77 美元，上涨 0.76%；特斯拉收于 844.55 美元，上涨 2.23%；推特（Twitter）涨 1.66%，优步（Uber）涨 1.40%；Lyft 涨 2.26%。

美股中的芯片龙头股集体上涨，台积电收于 131.30 美元，上涨 4.85%；英伟达收于 521.01 美元，上涨 1.29%；英特尔收于 57.99 美元，上涨 0.71%；阿斯麦收于 549.50 美元，上涨 4.17%；高通收于 163.77 美元，上涨 4.25%；博通收于 459.27 美元，上涨 3.01%；德州仪器收于 174.19 美元，上涨 2.96%；AMD 收于 89.45 美元，上涨 1.41%；应用材料公司涨 5.89%；美光科技涨 5.92%。

在美国上市的主要中概股普遍上涨，网易收于 110.10 美元，上涨 4.78%；阿里巴巴收于 251.65 美元，上涨 3.36%；京东收于 91.15 美元，上涨 3.85%；百度收于 250.42 美元，上涨 4.84%；拼多多收于 168.79 美元，上涨 4.71%；蔚来收于 58.44 美元，上涨 3.86%；小鹏汽车收于 53.84 美元，上涨 12.59%；理想汽车收于 35.44 美元，上涨 8.71%；哔哩哔哩收于 127.88 美元，上涨 4.28%；好未来收于 68.33 美元，上涨 4.16%；爱奇艺收于 19.49 美元，下跌 1.37%；跟谁学收于 65.96 美元，上涨 10.67%；微博涨 1.12%；携程涨 1.63%；汽车之家涨 3.53%；金山云涨 4.59%；陆金所涨 2.57%。

投资公司 Globalt Investments 高级投资组合经理托马斯 · 马丁（Thomas Martin）表示：“今天上涨的动力主要来自耶伦，以及她推动刺激计划的努力。”他补充说，对刺激计划的关注 “为市场继续走高奠定了基础”。

周二收盘后，流媒体电视提供商奈飞的股价上涨超过 11%，此前该公司宣布去年第四季度付费用户的增长超过了华尔街的预期。