特斯拉招聘客服专家，协助马斯克处理 Twitter 投诉

北京时间 1 月 20 日消息，虽然不再设立公关部门，特斯拉似乎在招聘一名员工负责处理发送给 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)的推文。

这一职位属于 “销售和客户支持”类岗位，是远程 “能源客户支持专家”全职岗位。

招聘信息称，“特斯拉能源客户支持专家提供世界一流客户服务，回答客户各类问题。能源客户支持专家的职责，是解决通过恰当渠道提出的客户投诉，解决通过社交媒体发送给 CEO 的投诉。”

马斯克的推文多次引发麻烦。他经常通过 Twitter，向其 4260 万粉丝披露产品升级信息，对公司股价发表自己的看法，刷存在感，回应客户有关公司产品的问题。

目前尚不清楚的是，新招聘的职位会分担马斯克的部分 Twitter“工作”，还是仅仅对马斯克的推文进行补充，以及促使特斯拉招聘这一职位的原因。2016 年 6 月，Twitter 上出现了一个经过认证的 “特斯拉支持”账户，但尚未发过一条推文。

更可能的情况是，新招聘职位将在社交媒体上搜索、协助解决客户投诉，因为客户已经习惯遇到问题时直接给马斯克发推文。特斯拉官方 Twitter 账户通常不会回应客户投诉。

虽然目前尚不清楚新招聘职位将利用特斯拉官方账户还是其他账户回复客户投诉，最近数年，越来越多的公司都让客户服务人员在社交媒体上回复客户投诉，例如联邦快递和亚马逊。