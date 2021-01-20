Sensor Tower ：去年 Q4 日本手游市场收入超 46 亿美元，中国手游收入超 9 亿美元

1 月 20 日上午消息，Sensor Tower 商店情报最新数据显示，2020 年 Q4 日本手游市场收入超过 46 亿美元，同比增长 34%。入围畅销榜 Top100 的中国手游数量增加至 30 款，市场份额为 27%。

数据显示，2020 年 Q4 日本手游市场在苹果 App Store 和 Google Play 的总收入达到 46.1 亿美元，同比增长 34%。其中，12 月份收入将近 17.7 亿美元，同比增长 46.2%，是 2014 年以来收入最高的月份。平台方面，iOS 收入占比为 57.8%，Google Play 收入占比为 42.2%。

中国手游方面，数据显示，本期共有 30 款中国手游入围日本手游畅销榜 Top100，总收入超过 9.1 亿美元，占 Top100 总收入的 27%。

以下为报告全文：

Sensor Tower 商店情报最新数据显示，2020 年 Q4 日本手游市场收入超过 46 亿美元，同比增长 34%。入围畅销榜 Top100 的中国手游数量进一步增加至 30 款，拿下 27% 的市场份额。详细数据如下。

日本手游市场规模

2020 年 Q4 日本手游市场在 App Store 和 Google Play 的总收入达到 46.1 亿美元，同比增长 34%。其中，12 月份收入将近 17.7 亿美元，同比增长 46.2%，是 2014 年以来收入最高的月份。平台方面，iOS 收入占比为 57.8%，Google Play 收入占比为 42.2%。

下载量则延续 Q3 的跌势，Q4 日本 App Store 和 Google Play 手游总下载量进一步减少至 1.64 亿次，同比下滑 12.3%。其中，来自 App Store 的下载量占 59%，Google Play 占 41%。

日本市场热门手游

上市超过 7 年，mixi《怪物弹珠》以 2.3 亿美元稳居 Q4 日本手游收入榜首，Sony《Fate/Grand Order》以近 2 亿美元的收入蝉联榜单第 2 名。

本期入围榜单前十的中国手游多达 3 款，分别是《荒野行动》、《原神》和《放置少女》。由于中国厂商在游戏运营和推广方面拥有更多的资源投入，近两年来中国游戏在日本头部市场的成功率已经高于任天堂、世嘉等本土企业。

每年新年假期（1 月 1 日）是日本手游市场的黄金档，因而吸引大量厂商提前布局推出新产品。Q4 下载榜中，来自本土和海外企业的新游多达 9 款，是近年来新品上市最活跃的季度。

不过，下载量最高的是 InnerSloth《Among Us》，以超过 230 万次下载夺得榜首冠军，超越拥有庞大粉丝基础的世嘉新游《世界计划多彩舞台! feat. 初音未来》。

本期 5 款来自日本厂商的新游中，音乐游戏多达 3 款，除了上文提到的《世界计划多彩舞台》，还有《HoneyWorks Premium Live》和 《D4DJ Groovy Mix》。另一款新游《大陆霸者》同样主打单机玩法，《Save them all》则是超休闲游戏。在本土手游玩家渴望获得社交体验的新浪潮中，大多数日本游戏厂商对市场的理解似乎仍停留在单机时代。

此外，入围榜单的新品还包括 Magic Tavern《Project Makeover》，以及哔哩哔哩发行的《重装战姬》。

中国手游在日本

近年来出海日本的热度持续升温，本期共有 30 款中国手游入围日本手游畅销榜 Top100，总收入超过 9.1 亿美元，占 Top100 总收入的 27%。无论是入围产品数量，还是市场份额占比，均达到新的高度。

网易《荒野行动》以 1.4 亿美元位居榜首，米哈游《原神》移动端吸金 1.36 亿美元紧随其后。跨年之际，凭借在日本市场多年的运营经验和对节假日活动需求的把握，《荒野行动》、《放置少女》、《偶像梦幻祭!!Music》、《明日方舟》等多款产品在 1 月 1 日收入均创历史新高。

下载榜方面，本期共 5 款新游入围榜单。除了《Project Makeover》，另外 4 款均为二次元手游，分别为《重装战姬》、《战双帕弥什》、《梦境连结》和《食物语》。