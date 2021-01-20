英伟达回应 G-SYNC Ultimate 认证降低标准：这是一次合理的更新，还有一款显示器标错了

IT之家1月20日消息 昨日，IT之家报道了英伟达悄然降低了显示器 G-SYNC Ultimate 认证的亮度标准，不再要求 1000 尼特亮度。

今日，英伟达向外媒 Overclock3D 回应了此次事件。英伟达官方表示：

去年年底，我们更新了 G-SYNC ULTIMATE 的一些认证细节，但我们保证所有通过了 G-SYNC Ultimate 认证的显示器都采用了先进的 NVIDIA G-SYNC 芯片提供支持，可为玩家们提供梦幻般的游戏体验，包括逼真的 HDR、令人惊叹的色彩和超低延迟等。

虽然最初的 G-SYNC Ultimate 认证是需要 HDR 1000 与 FALD，只不过我们注意到最新的显示器，如 OLED 显示器可提供无限对比度，但亮度只有 600-700 尼特，G-SYNC Ultimate 认证会与时俱进，不会受到亮度的限制，现在也不需要 VESA DisplayHDR 1000 认证。

另外，宏碁的 X34 S 显示器在英伟达官网被错误地放在 G-SYNC Ultimate 显示器认证，我们会把其更正为 "G-SYNC"，工作人员正在修改网页。