努比亚红魔 6 游戏手机入网：搭载骁龙 888 + 120W 快充

这段时间以来，已连续有多款骁龙 888 旗舰手机接连亮相，并且还有 vivo X60 Pro + 等多款机型蓄势待发，而除了大众使用的智能手机外，近期有包括黑鲨、华硕 ROG 等多家游戏手机品牌也即将推出自家的骁龙 888 机型，其中全新的努比亚红魔 6。现在有最新消息，近日该机已获得 3C 认证。

据 3C 认证页面显示，近日一款型号为 NX669J 的努比亚新机通过了 3C 认证，不出意外的话该机便是即将登场的全新努比亚红魔 6 游戏手机。从页面上显示的具体认证信息来看，该机配备的充电器支持 66W 快充，值得注意的是此前官方确认红魔 6 支持 120W 快充，目前尚不清楚是否该机将采用标配 66W 快充头，同时提供选配 120W 快充头的方案。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的红魔 6 游戏手机将搭载骁龙 888 旗舰处理器，内置 8GB 运存并运行安卓 11 系统，此前 GeekBench 跑分平台显示其工程机单核成绩为 1004 分，多核成绩为 3306 分，最终的量产版本应该会有进一步的提升。此外，此前有消息称该机将采用 1080P 超高刷新屏幕及独家风冷散热，并将有望搭载电致变色技术。

据悉，全新的努比亚红魔 6 电竞手机预计在 2 月份前后登场，更多详细信息，我们拭目以待。