安钛克发布 DF700 FLUX 中塔机箱：独特的网状前面板设计，售价约 675 元

IT之家1月20日消息 安钛克今日发布了 DF700 FLUX 中塔式电脑机箱，该机箱具有独特的网状前面板，可让大量气流进入机箱，并采用钢化玻璃侧板。

IT之家了解到，DF700 FLUX 机箱采用了独特的网状前面板，设计灵感来自于波阵面（wavefront）。钢化玻璃侧面板进一步强调了这种设计，可从各个角度观看。其余的外壳采用黑色配色方案，如果 RGB 风扇不亮，则很容易隐藏在桌子下面。

散热方面，该机箱采用了安钛克的原厂散热解决方案 F-LUX 平台，前面板和底板充当进风口，顶面板和后面板充当排风口。这种独特的设计确保使用空气或液体冷却对所有安装的组件进行充分的冷却，配备有 5 个 120 毫米风扇，其中 3 个有 ARGB 灯效。

配置支持方面，该机箱最大可支持 ATX 主板，显卡长度最长为 405 mm，CPU 散热器高度支持到了 175mm，提供 6 个存储器安装位，其中 3 个是 2.5 英寸驱动器安装位，2 个是 HDD/SDD 安装位，1 个在主板背面的 HDD 安装位。

售价方面，安钛克官方公布该机想的零售价为 86 欧元，约合人民币 675 元，目前还没有说明何时开售。