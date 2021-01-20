特斯拉将招聘客服专家，协助马斯克处理 Twitter 投诉

1 月 20 日消息，据国外媒体报道，在宣布解散全球公关团队后，电动汽车制造商特斯拉将聘请一位客服专家，来协助处理客户通过推特发送给 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的投诉。

随着越来越多的特斯拉电动汽车下线并上路，特斯拉预计将收到更多的问题、投诉或建议。通常情况下，这些将由一个专门的客户服务团队来处理，但特斯拉在去年 10 月份解散了公关部门。因此，越来越多的人开始在社交媒体上表达他们的担忧和赞美，而且往往是直接对马斯克表达。

马斯克几乎每天都要面对推特用户提出的棘手问题，而且会收到如此之多的回复，要想管理这家世界上最有价值的汽车制造商，同时还要面对每天的批评，那是不可能的。但很快，回复客户推文的工作就会成为专业人士的职责。

外媒报道称，特斯拉将聘请客服专家来帮助处理各种客户问题，并提供世界一流的客户服务。

据悉，该职位是一个全职岗位，支持远程办公，专注于提供客户服务，并帮助马斯克解决推特上的问题。据推测，这项新工作还将限制马斯克在推特上发出的推文数量和回复的数量。

马斯克是推特上最受关注的账户之一，拥有超过 4260 万粉丝。一直以来，他在推特上都相当活跃，他旗下的特斯拉和 SpaceX 这两家公司的很多消息都由他在推特上发布的，他也时常在推特上与粉丝们互动，但他也多次因在推特上发布的一些推文而引发争议。