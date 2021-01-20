米聊的结局，雷军早有预料

有点讽刺，微信迎来了十周年，米聊却迎来了倒计时。

2021 年 1 月 19 日，米聊发布公告称，因业务变动，米聊将于 2021 年 2 月 19 日 12 点 00 分停止服务。用户需在停服前自行导出聊天记录及个人资料等信息，停服后将无法导出用户在米聊内的任何信息。

但事实上，大多数人对于米聊的离场并不意外。

早在这封停服公告前，有不少用户在社交媒体上谈及即时通讯领域的 “选手”，对于米聊的认知是 “米聊已死”。

只是，更多人不知道的是，米聊和微信一样同样走过了十个年头，并且先于微信。

曾是小米三驾马车之一

不可否认，雷军对于市场的敏感度是先于张小龙的。

2010 年 10 月 19 日，加拿大滑铁卢大学一个学生团队研发出了一款软件，名为 Kik Message。

这是一款基于本地通讯录与联系人直接建立联系，并在此基础上实现免费短信聊天的即时通讯工具，发布两周内，注册用户数就超过了 100 万。

当时，本来打算做智能手机、对移动互联网行业高度关注的小米团队，最先关注到了这款软件，仅在一个月后（2010 年 12 月 10 日），第一代米聊诞生。

米聊最初定位于跨平台、跨运营商的手机端短信工具，是一款免费的即时通讯工具，只要用户的手机能上网，就可以通过其进行免费的对讲功能。除了支持语音，米聊也线后支持图片、视频、文字、红包、广播、视频电话、远程协助、屏幕共享等多种功能。

最初的米聊，和小米手机、MIUI 系统一起，组成了早期小米业务版图的三驾马车，也被雷军寄予厚望。雷军曾在一次访谈节目中公开谈到，米聊是继移动互联网风口，小米发现的第二个有千亿美金市场的机会。

而米聊发布之后并没有立刻成为「爆款」，直到加入「语音对讲机」功能之后，用户数量才增长到了 100 万。

可当时雷军并没有特别高兴，在媒体的访问中甚至出现焦虑感。

原因在于腾讯。

因为腾讯已经通过 QQ 累积了大量用户。

加上 QQ 账号和游戏、社交等等的核心服务关联，早已经是桌面互联网时代的王牌社交软件了。

所以，雷军很担心腾讯会快速入局移动社交，那米聊就真的完了。

雷军当年有三种设想，小米官方授权传记《一往无前》中对此有详细描述：

如果腾讯用 QQ 这个产品来迎战米聊的话，小米尚有一丝机会，因为 QQ 在手机上的体验过重，不符合移动互联网短平快的用户体验； 如果腾讯没有犯任何战略错误，选择用完全相同的产品形态来迎战米聊的话，只有在它能给米聊一年抢跑时间的前提下，小米才有 50% 的胜算； 如果腾讯在一年之内拿出一模一样的产品，那么，腾讯的综合资源是小米的一万倍，小米将处于完全的弱势，届时，腾讯会把全部的工程资源和推广资源扑上来，小米获胜的概率将是零。

也就是说，如果给米聊足够的时间，或许米聊也会成为今天的微信。

显然，张小龙没有给雷军这个机会。

微信入场，米聊的故事变了

2011 年 1 月，微信正式发布，并且通过语音信息功能、用户导流、附近的人这些功能，在 2011 年 5 月前就积累了接近 500 万的用户。

而这个用户量，是当时米聊用户的 5 倍。

所以，当时就有人断言，微信入场之后，米聊的结局就注定了。

事实也确实如此。

在微信几近快、准、狠的产品迭代进程中，米聊却一度无法找准精确的产品定位，在社交功能的推出上屡屡滞后于微信，因而在首次上线时占得的微弱领先优势，也被渐渐蚕食殆尽。

2012 年 5 月，雷军曾公开承认米聊被微信打败。

此后很长时间，米聊几乎未再有什么声量。

数据显示，米聊 iOS 版在 2016 年 11 月 11 日进行了更新后，产品近 2 年时间都未再更新，如此长时间未对产品进行更新在移动互联网行业内通常意味着，公司已放弃了这款产品，关停只是迟早的事。

因此，外界认为，彼时的米聊已经放弃了 “挣扎”。

但事实上，米聊还想拼一把。

2018 年 5 月，新米聊带着产品更新再次出现在大家眼前，新功能的加入试图重新让米聊充满活力，但这只是让米聊延续了关闭的时间，并未改变米聊的最终命运。

谈及米聊与微信相竞的结局，雷军曾在公开场合如此说到：

米聊输给微信在情理之中，因为微信是 QQ 的马甲。 微信已经脱离了所谓即时聊天工具的聊天属性，通过社交建立了自己的生态。

作为一个成功的商人，雷军在米聊成立之初就认识到了这一点，也聪明的回到了智能手机这条最初规划的主业上。

事实证明他是正确的。

小米集团 2020 年 Q3 季度财报显示，该季度总收入达 722 亿元，其中，智能手机收入为 476 亿元，AIoT 与生活消费产品部分的收入为 181 亿元，互联网服务收入仅为 58 亿元，占小米总收入的 8%。

不难看出，占据小米营收大头的是智能手机和 AIoT 与生活消费产品，互联网服务收入仅占很小的一部分，而米聊只是其中的一款产品，且自身又没有足够的造血能力，很难为小米贡献高营收和月活等数据，小米很难会对米聊倾注过多的资源和投入。

这也是米聊走到败局的原因之一。

与此同时，微信已经一家独大了。

据微信公开课 Pro 公布的数据，微信小程序的年均日活跃账户已经超过 4 亿。据腾讯财报，截至 2020 年第三季度，微信及 WeChat 月活跃账户已经达到 12.1 亿。

或许，对于走过十年的米聊来说，此时退场也算是 “寿终正寝”了。

用雷军自己的话来说：

米聊仍是那个令人惊喜、值得投入的意外。

以下为官方通告：

尊敬的米聊用户：

米聊自发布以来，深受大家的支持与喜爱，在此米聊团队深表感谢。因业务变动，我们将于 2021 年 2 月 19 日 12 点 00 分停止米聊的服务，具体时间安排如下：

- 2021 年 2 月 1 日 12 点 00 分 : 停止账号注册、消息收发；

- 2021 年 2 月 19 日 12 点 00 分：停止米聊登录，并关闭服务器，届时及以后将无法登录和使用米聊。

请用户在停服前自行导出聊天记录及个人资料等信息（安卓 v8.8.70 及以上版本支持批量导出），停服后将无法导出用户在米聊内的任何信息。此外，我们为您提供服务时合法收集的相关信息，我们会根据国家法律法规及《米聊隐私政策》进行保存。保存期限后，我们将对您的个人信息进行删除或匿名化处理。

最后，感谢每一位米聊用户在过去的支持与陪伴，对于此次米聊的停服给大家造成的不便，我们深表歉意。未来，米聊团队也会努力为大家带来更多新的服务。

2021 年 1 月 19 日

米聊团队