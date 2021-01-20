SpaceX 成功发射 2021 年第一批星链卫星

北京时间 1 月 20 日晚间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 今日从佛罗里达州成功地发射了另一批 60 颗星链卫星。

美国东部时间周三早上 8 点 02 分（北京时间周三晚上 9 点 02 分），SpaceX 的 “猎鹰 9 号 " 火箭在肯尼迪航天中心 39A 发射台成功发射，将又一批 60 颗星链卫星送入太空。

这也是 SpaceX 在 2021 年的第一次星链卫星发射。此次发射原计划于美国东部时间周一上午 8 点 45 分进行，但由于天气原因推迟至今。

值得一提的是，执行本次发射任务的 “猎鹰 9 号”火箭有一个非同寻常之处：其第一级 No. 1051 引擎已经重复回收使用 7 次了，今天为第 8 次发射。根据 SpaceX 的计划，今年年底前将首次实现火箭第一级重复使用 10 次的壮举。

星链是 SpaceX 的一个卫星互联网项目。从 2019 年至 2024 年，SpaceX 计划利用 5 年时间将组网所需的数千颗卫星送入近地轨道，组成 “星链”（星链）网络，以提供互联网服务。

此次发射后，SpaceX 在轨的星链卫星数量增加到约 955 颗。去年 10 月底，SpaceX 在美国和加拿大率先推出了星链测试服务。据测试用户反馈，星链的试用速度已突破 160 Mbps，超过美国 95% 的宽带连接。大多数测试用户的网速，都在 SpaceX 给定的网速范围内，即 50 Mbps 至 150 Mbps 之间。

本月早些时候，在获得英国电信监管机构 “英国通信办公室”（Ofcom）的批准之后，SpaceX 又开始在英国测试星链服务。

另外，SpaceX 还获得了美国联邦通信委员会（FCC）的许可，可以将 10 颗星链卫星发射到极地轨道。

哈佛 - 史密森天体物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）的天体物理学家乔纳森 · 麦克道尔（Jonathan McDowell）称，这 10 颗卫星将是第一批绕北极和南极绕地球运行的星链卫星。

对于星链卫星，包括麦克道尔在内的一些专家也提出了担忧，即此类卫星可能会干扰天文观测。

对此，SpaceX 也一直在试图解决该问题。SpaceX 提供了其卫星轨道的数据，但麦克道尔和其他人表示，这些数据无法准确预卫星在一两周后的位置。

麦克道尔上周在接受采访时称：“现有数据还不够好。准确的数据对空间安全（避免碰撞）和天文学都很重要，因为它能足够准确地预测卫星何时可能通过望远镜的视场。”

此外，德克萨斯大学奥斯汀分校航空工程副教授莫里巴 · 贾（Moriba Jah）最近也发出了类似的请求，要求提供更好的数据。他还发表了一篇文章，要求其他公司也提供像星链这样的大型卫星群的更好数据。

莫里巴 · 贾在一次采访中说：“如果我们想要太空安全和可靠，人们应该知道星链下周会在哪里，但目前我们没有办法知道这一点。”

莫里巴 · 贾称，这样的数据应该包括 SpaceX 的自动公式，该公式用于在即将发生碰撞的情况下移动星链卫星。