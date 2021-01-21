Chrome 88 彻底禁用 Flash，到底应该怎么办

近日，Chrome 88 新版正式发布。在惊叹 Chrome 的版本号刷到将近 100 的同时，我们需要特别注意，这个版本的 Chrome 彻底禁用了 Flash！我们知道其实从数年前，业界就已经预告过将会在 2021 年对 Flash 弃疗，现在 Chrome 88 禁用 Flash 也在情理之中。

然而，仍有少量用户是不得不使用 Flash 的。根据统计，互联网还有约 2.2% 的网站使用 Flash 技术，某些关键网络模块必须借助 Flash，如果没有了 Flash，势必影响工作——就如同前些天某铁道部门的闹剧。如果你是 Chrome 用户，想要继续使用 Flash，要如何应对？这就分享一些方法。

禁止 Chrome 升级

最直接的办法，自然是禁止 Chrome 升级到 Chrome 88。Chrome 拥有后台升级机制，这意味着就算你不打开 Chrome，Chrome 也会在系统后台默默升级，你下次用它的时候莫名其妙就升级到 Chrome 88 了。要如何阻止 Chrome 升级？下面是具体措施。

首先，我们需要在计划任务中禁用 Chrome。在 Windows 中搜索 “计算机管理”，然后找到 “计划任务程序库”。

在 “计划任务程序库”中，可以找到两个和 Chrome 自动升级相关的选项，都以 “ChromeUpdateTaskUersS”开头，将其禁用即可。

接着，我们要清理 Chrome 的自动升级服务。在 Windows 中搜索 “服务”并开启，并在服务列表中找到 “Google 更新服务”，将其禁用。

最后，我们开启 Chrome 的安装目录，一般是：

C:\Users\用户名\AppData\Local\Google

在其中找到 “Update”这个文件夹。对其点击右键，在 “安全”选项卡中，选中 “SYSTEM”然后点击 “编辑”，把权限设置为完全拒绝即可。

使用 Ruffle 模拟 Flash 运行

这是一款用来模拟 Flash 的 Chrome 扩展程序，而且它还是开源的。Ruffle 当前支持诸多浏览器，包括 Chrome、Edge、Firefox 等等，下面给大家演示一下如何在没有安装 Flash Player 的情况下，如何继续使用 Flash。

Ruffle 官网，可见支持各种操作系统和浏览器

Ruffle：https://ruffle.rs/

Ruffle 目前尚未在各大浏览器的扩展商店中上架，我们需要从官网下载它的压缩包手动安装。在 Chrome 中的流程是这样的，首先，开启 Chrome 的扩展程序管理页面，开启右上角的开发者模式开关。

在 Chrome 的扩展程序界面开启开发者模式

接着，解压 Ruffle 扩展的 zip 包到一个文件夹当中。

解压 Ruffle 的 Zip 包

在 Chrome 的扩展程序管理页面当中，点击 “加载已解压的扩展程序”，然后开启广告 Ruffle 解压的文件夹，这样 Ruffle 就安装好了。重启 Chrome 浏览器，就可以使用 Ruffle 运行 Flash 了！

在 Chrome 中安装 Ruffle

Ruffle 真的有用吗？来看看笔者的测试。在下面的动图中，可以看到 Chrome 中 Flash 的开关已经关闭，然后笔者开启了一个计算器的 Flash Demo。点击运行后，这个 Flash Demo 的确可以运行如常，无论是界面还是交互都没有问题。对着这个 Flash Demo 点击右键，可以看到的确是 Ruffle 在运行。

Ruffle 演示，可见的确在关闭了 Flash 的前提下，能运行 Flash Demo

当然，Ruffle 并非完美无缺。当前它并不能保证完美兼容所有的 Flash 组件，有时候还是会遇到出错的情况。不过考虑到当前 Ruffle 仍处于 Beta 阶段，日后它应该会有更加出色的表现。

总结

总的来说，业界弃用 Flash 是一件大好事，毕竟这个满布安全漏洞、效率低下的产品，已经非常不适应时代。如果你实在需要 Flash，还习惯使用 Chrome 浏览器，不妨试试上文的方法，也希望仍使用 Flash 的网站尽快完成技术转型，拥抱更先进的 HTML5 等新一代 Web 技术吧。