测速工具 Speedtest 中国版体验：不止无广告

要问最强大的网速测试工具是什么，相信 Speedtest 会获得大量提名。Speedtest 可能是全球范围内最为流行的测速工具，它能够支持全球各地的 CDN 服务器，任何用户都可以通过它来获得精准的网速测试结果。不过 Speedtest 之前在国内的应用商店下架了，但是最近它又发布了一个中国特供版，并在国区的 App Store 上架！一起来看看这个 Speedtest 中国版体验如何吧。

Speedtest 中国版的界面和国际版基本一致，但是也有所不一样，而且这个不一样非常良心——Speedtest 中国版没有各种推广！没有小广告也没有内购！要比国际版来得更加干净！而且这点还在它的宣传页面上大大咧咧地写着，如果你想要纯粹的测速体验，Speedtest 中国版绝对远胜国际版。

Speedtest 中国版的功能和国际版并没有什么大差别，都可以检测用户的 IP 所在地，然后提供最优连接的服务器，接而进行测速。Speedtest 中国版支持测试网络的上传下载速度、ping 延迟值以及抖动率，你可以选择单线程或者多线程连接进行测试，测试的结果会以图形曲线的形式呈现，非常直观，这和国际版的体验也是一样的。

Speedtest 中国版支持测速记录，你可以回顾之前的测速结果。

总的来说，Speedtest 中国版的界面和功能都和国际版类似，由于没有广告推广，体验要比国际版更佳，这是尤其值得夸奖的。

而如果你仍想要使用 Speedtest 国际版，可以在其他区的 App Store 下载，Speedtest 国际版和中国版是两个独立的 App，可以同时安装。对于国内用户，Speedtest 中国版更值得推荐，有需要的朋友不妨尝试一下！