苹果将部分产能从 iPhone 12 mini 转移到 iPhone 12 Pro 以满足需求

IT之家 1 月 21 日消息 据外媒 PED30 看到的一份摩根士丹利最新的投资说明显示，苹果已经将 iPhone 12 mini 的产量削减了 200 万台，以便为 iPhone 12 Pro 创造更多的产能。

据信，苹果为了满足更受欢迎的 iPhone 12 Pro 的需求，已经在 2021 年第一季度进行了这种转换。

iPhone 12 Pro 的交货时间仍然很长，远超过去 4 年推出的任何机型，达到了 10 天。交付时间从 2 周前的 22 天有所下降，因为苹果加大了 iPhone 12 的生产力度，由 Sharon Shih 领导的 iPhone 供应链团队最近将 3 季度 iPhone 12 Pro 的制造量提高了 200 万台（这抵消了 iPhone 12 mini 减少的 200 万台）。

该报告支持了之前的分析，即 iPhone 12 mini 的销量乏善可陈，在上市期间仅占据了 iPhone 12 总销量的 6%。

IT之家了解到，报告还强调，iPhone 12 机型在中国的表现要好于美国。在中国，iPhone 12 据信获得了 20.3% 的市场份额，创下 18 个月新高。据悉，该设备在上市后的第一个完整月，也取得了过去四年来在中国推出的所有 iPhone 中最大的安装量。