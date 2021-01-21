谷歌请求美法官将得州反垄断诉讼案移送加州审理

1 月 21 日凌晨消息，Alphabet 旗下谷歌公司表示，该公司已向美国得克萨斯州的一名法官提出请求，希望将去年 12 月 10 个州提起的反垄断诉讼案移交给加利福尼亚州的一家法院，原因是加州拥有该公司需要的更多相关证人和文件。

去年 12 月，得克萨斯州和其他 9 个州在得克萨斯州谢尔曼（Sherman）的一家美国法院对谷歌提出起诉，指控该公司与 Facebook 合作以提振其本已占据主导地位的在线广告业务之举触犯了反垄断法。

谷歌在一份法庭文件中表示，第一起指控其垄断在线显示广告的诉讼案是在去年 5 月发起的，此后又有另外五起诉讼案被发起。谷歌在当地时间周二晚上提交的案件移送请求中表示，所有这些诉讼案都是在加州北区提交的，该州是谷歌的总部所在地，相关证人和文件比美国其他任何一个地区都要多。

谷歌补充称，各州的诉讼 “没有确认一家公司或个人可能是审判时的证人，并且生活或工作在距离收到诉讼的得克萨斯州法院的 100 英里以内”。

这些州要求谷歌赔偿损失，并寻求 “结构性救济”，这通常被解读为迫使一家公司剥离部分资产。谷歌控制着三分之一的全球在线广告市场。诉讼称：“正如谷歌内部文件所显示的那样，谷歌试图扼杀竞争，并通过一系列排他性策略做到了这一点，包括与其最大的潜在竞争对手 Facebook 达成非法协议等。”

谷歌曾在此前表示，各州向得克萨斯州法院发起的诉讼案是 “毫无价值的”。自去年 10 月以来，谷歌总共被美国各州和司法部起诉了三次，其中包括得克萨斯州的诉讼。去年 12 月，由美国 38 个州和地区组成的另一个团体对谷歌提出了自己的反垄断诉讼。