美股周三大涨：Netflix 涨近 17%，阿里巴巴涨逾 5%，谷歌涨逾 5%

美国时间周三，美股收盘全线上涨，三大股指均创历史新高。美国引发了对新一轮经济刺激计划和更顺利推出疫苗的希望。同时，一系列强劲的公司财报也提振了市场人气。

道琼斯指数收于 31188.38 点，上涨 257.86 点，涨幅 0.83%；标准普尔 500 指数收于 3851.85 点，上涨 1.39%；以科技股为主的纳斯达克综合指数收于 13457.25 点，上涨 1.97%。三大股指盘中均触及历史最高点，收盘均创历史新高。

奈飞公司股价飙升近 17%，此前该公司公布了强劲的用户增长，并表示正在考虑股票回购。该公司公布去年第四季度全球付费用户净增加 850 万，超过了分析师预期的 647 万。该公司还表示，预计今年现金流将实现盈亏平衡。

谷歌上涨逾 5%，创下历史新高。

电动汽车股涨跌不一，特斯拉上涨 0.70%；蔚来下跌 1.25%，小鹏下跌 2.56%，理想上涨 0.45%。

具体来说，在美股周三交易中，科技龙头股普遍上涨，苹果股价收于 132.03 美元，上涨 3.29%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1886.90 美元，上涨 5.36%；亚马逊收于 3263.38 美元，上涨 4.57%；微软收于 224.34 美元，上涨 3.65%；Facebook 收于 267.48 美元，上涨 2.44%；甲骨文收于 61.56 美元，上涨 0.44%；IBM 收于 130.08 美元，上涨 0.82%；奈飞（Netflix）收于 586.34 美元，上涨 16.85%；特斯拉收于 850.45 美元，上涨 0.70%；推特（Twitter）涨 3.64%，优步（Uber）涨 0.14%；Lyft 跌 0.04%。

美股中的芯片龙头股涨跌不一，台积电收于 130.64 美元，下跌 0.50%；英伟达收于 534.63 美元，上涨 2.61%；英特尔收于 58.67 美元，上涨 1.17%；阿斯麦收于 549.38 美元，下跌 0.02%；高通收于 164.60 美元，上涨 0.51%；博通收于 461.88 美元，上涨 0.57%；德州仪器收于 173.33 美元，下跌 0.49%；AMD 收于 88.75 美元，下跌 0.78%；应用材料公司跌 1.26%；美光科技跌 2.34%。

在美国上市的主要中概股多数上涨，网易收于 112.95 美元，上涨 2.59%；阿里巴巴收于 265.49 美元，上涨 5.50%，昨日马云现身网络直播；京东收于 95.31 美元，上涨 4.56%；百度收于 260.90 美元，上涨 4.18%；拼多多收于 170.96 美元，上涨 1.29%；蔚来收于 57.71 美元，下跌 1.25%；小鹏汽车收于 52.46 美元，下跌 2.56%；理想汽车收于 35.60 美元，上涨 0.45%；哔哩哔哩收于 127.80 美元，下跌 0.06%；好未来收于 67.74 美元，下跌 0.86%；爱奇艺收于 21.14 美元，下跌 8.47%；跟谁学收于 69.95 美元，上涨 6.05%；微博涨 2.77%；携程涨 2.70%；汽车之家涨 1.40%；金山云涨 1.46%；陆金所跌 2.23%。