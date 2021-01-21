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三星显示发布首款 90Hz OLED 笔记本电脑屏幕：今年 3 月全球量产

2021/1/21 9:02:13 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家1月21日消息 目前市场上笔记本电脑的 OLED 刷新率仅为 60Hz。今年，90Hz OLED 笔记本电脑将会首次出现在消费者视野。三星显示近日宣布，将于今年 3 月在全球量产用于笔记本电脑的 90Hz OLED。

与此同时，许多全球IT企业也计划在今年发布刷新率为 90Hz 的高端 OLED 笔记本电脑。

IT之家获悉，屏幕刷新率是指一秒钟内屏幕显示的画面张数。当刷新率为 90Hz 时，一秒钟显示 90 幅画面，能带来更为真实、流畅的视觉体验。刷新率越高，屏幕画面切换的速度越快，所呈现的画面就更为自然、流畅。不过，刷新率越高，发热与功耗随之增大，并且高刷新率也对高性能显卡提出了要求，所以消费者最重要的是根据使用环境选择合适的产品。

在相同刷新率下，OLED 的响应速度比 LCD 快得多，屏幕画面的切换速度更快。 即使是同样的刷新率，OLED 比 LCD 画面的响应速度也要快很多，因此，与 LCD 相比，更低刷新率 OLED 可以更好的享受高容量的电影或游戏。

三星显示表示：“由于 OLED 响应速度比 LCD 快 10 倍以上，因此 90Hz OLED 能够像 120Hz LCD 一样进行高速驱动。在相同的高速行驶汽车图像上测试屏幕拖影，结果显示 90Hz OLED 的拖影长度为 0.9mm，120Hz LCD 的拖影长度为 1mm，并且 90Hz OLED 产生的残影更少。

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关键词：三星显示笔记本电脑OLED

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