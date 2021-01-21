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首发天玑 1200，Redmi 电竞旗舰首曝：电池容量或超 4500mAh

2021/1/21 9:41:20 来源：TechWeb 作者：Suky 责编：远洋
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昨日，不仅有高通最新推出的全新骁龙 870 旗舰芯片，联发科也同步推测出了此前已有不少曝光的天玑 1200 旗舰处理器，随后有多家国产手机厂商表示将首批搭载该芯片，其中就包含 Redmi。值得的注意的是，Redmi 宣布将推出 Redmi 首款电竞游戏旗舰，这也是 Redmi 首次进军游戏手机领域，而该机还将首发搭载联发科天玑 1200 旗舰处理器。

现在有最新消息，近日有知名数码博主 @数码闲聊站 发布最新爆料称，Redmi 的首款电竞旗舰的电池容量要比近期频繁曝光的全新的黑鲨 4 游戏手机大很多，而据此前爆料，黑鲨 4 的电池容量为 4500mAh，这意味着 Redmi 电竞旗舰的电池容量将有望超过 4500mAh，预计将达到 5000mAh 左右。当然，电池容量的增加自然也离不开快充水平的提升，我们可以期待一下。

其他方面，根据官方介绍，Redmi 的首款电竞游戏旗舰将首发搭载全新的联发科天玑 1200 旗舰处理器，该芯片基于台积电 6nm 先进工艺制程打造，CPU 采用 1+3+4 的旗舰级三丛架构设计，包含 1 个主频高达 3.0GHz 的 Cortex-A78 超大核，搭配九核 GPU 和六核 MediaTek APU 3.0，以及双通道 UFS 3.1，平台性能大幅提升。而小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰同时也表示，该芯片实测非常出色，具有更好的功耗和能效表现；全新升级引擎让游戏功能拥有更卓越体验。

据悉，首发搭载联发科天玑 1200 旗舰芯片的 Redmi 首款电竞旗舰将于近期与大家见面，并有望成为游戏手机中的佼佼者，更多详细信息，我们拭目以待。

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关键词：Redmi

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