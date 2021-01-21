消息称拼多多个别部门投票是否 “996”，加班费或将按月发放

IT之家 1 月 21 日消息 据《晚点 LatePost》报道，从 7 位拼多多员工处获悉，拼多多启动了多项管理上的微调，其中个别部门投票是否实行 “996”工作制。

报道称，拼多多市场部门的部分小组工作时长已从无明文规定但员工默认的 “11-11-6” 调整为 “9-9-6”，即 9 点上班，晚上 9 点下班，一周工作 6 天，已试行两周。此外，个别部门已发起作息投票，让员工在 “11-11-6” 和 “9-9-6” 中二选一。但目前技术、产品、招商等其他部门尚未有作息调整迹象。

IT之家了解到，“996”指的是早上 9 点上班、晚上 9 点下班，并且一周工作 6 天的工作制度。 “11-11-6” 是指上午11点上班、晚上11点下班，每周工作6天。

此外，报道还称拼多多或将在春节前后将员工加班费调整为按月发放。此前，拼多多员工全年的加班费会在春节前随固定年终奖一起发放，加班费一年仅发这一次，这笔收入没有具体的工时明细，数额约等于员工 2 个月左右的工资。

据媒体此前报道，拼多多已于近期退出与央视春晚的红包合作项目，不再担任 2021 年春晚独家红包互动合作伙伴。抖音将担任新的红包合作伙伴，这是抖音第二次与春晚进行红包合作。