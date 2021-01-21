诺基亚 1.4 完整配置泄露：4000mAh 电池、6.51 英寸屏

IT之家 1 月 21 日消息 自诺基亚发布 Android Go 智能手机诺基亚 1.3 以来，已经快一年了。现在看来，该公司正准备用诺基亚 1.4 更新其入门级智能手机阵容。外媒 MySmartPrice 获得了即将到来的诺基亚 1.4 的关键规格，这款即将推出的诺基亚入门级设备将搭载大尺寸 HD + 分辨率显示屏，四核处理器，1GB 内存，4000mAh 电池，以及双后置摄像头。诺基亚 1.4 的价格将低于 100 欧元，并运行 Android 10 系统。

具体来说，诺基亚 1.4 将采用 6.5 英寸 HD+ LCD 显示屏。与前代产品类似，诺基亚 1.4 采用水滴屏设计，用于自拍摄像头。这款智能手机将采用 1.3GHz 四核处理器，辅以 1GB RAM，以及 16GB 的存储空间，用户将可以通过 micro-SD 卡插槽扩展存储空间（最高 128GB），诺基亚 1.4 将开箱预装 Android 10 系统。

在拍照方面，诺基亚 1.4 将提供双后置摄像头，并配备 LED 闪光灯。主传感器将为 800 万像素，而副传感器将是 200 万像素的传感器，采用 500 万像素的自拍摄像头。该机将配备 4000mAh 的电池，通过 micro-USB 2.0 端口充电。

诺基亚 1.4 支持双卡（4G + 2G），2.4GHz WiFi 和蓝牙 4.2，配备环境光、近距离和加速度传感器。诺基亚 1.4 将是首款提供指纹传感器的诺基亚 1 系列设备，还将拥有一个 3.5mm 音频插孔。

IT之家了解到，诺基亚 1.4 的尺寸为 166.42×76.72×8.70mm，将有蓝色、和灰色两种颜色版本。如上所述，这款智能手机的价格将低于 100 欧元（约合人民币 783 元），具体发布时间还未知。