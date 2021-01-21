蔚来 EC6 获中保研碰撞测评高分：接近完美

2021 年 1 月 21 日，中国保险汽车安全指数测评结果发布。蔚来 EC6 在 “车内乘员安全指数”、“车外行人安全指数”、“车辆辅助安全指数”三项关键指数上获得优秀（G），其中正面 25% 偏置碰撞与侧面碰撞获得零缺陷满分。在豪华品牌普遍表现一般的 “耐撞性与维修经济性指数” ，EC6 也收获良好（A）评价。

蔚来 EC6 获得了正面 25% 偏置碰撞试验零缺陷满分。蔚来 EC6 标配的前安全气囊和侧面气帘全部正常弹出，两者相互配合完好承载了假人头部因碰撞产生的作用力，全方位保护乘客。同时，坚固且完整的车身确保内部乘员舱变形远小于 G（优秀）限值要求，脚部和腿部没有可见侵入。零缺陷意味蔚来 EC6 在车身结构变形，乘员头颈、胸部以及下肢伤害，约束系统和假人运动，高压安全等 43 个细分项的评分中全部获得满分，没有瑕疵和扣分项。

蔚来 EC6 也获得了侧面碰撞零缺陷满分。侧碰后，蔚来 EC6 侧气帘正常弹出，车身侵入量极小，强悍的车身材料和结构保证了乘员足够大的生存空间，确保电池不受碰撞影响而变形。此外，蔚来 EC6 基于纯电平台研发，电池底置，车身重心更低，可降低碰撞后侧翻的风险。另外，蔚来 EC6 的主副驾标配夹层玻璃，发生事故时没有玻璃飞溅，减少二次事故带来的伤害。

得益于高强度铝合金材料和先进的连接工艺，蔚来 EC6 车辆顶部在 127mm 变形距离内可以承受 103kN 的力，即超过 10 吨的力。

蔚来 EC6 配置丰富的自动驾驶辅助功能，依据评测标准，前向碰撞预警 FCW、自动紧急制动 AEB 皆为满分、最终获得优秀（G）评价。

此外，在耐撞性与经济维修性指数方面，蔚来 EC6 也在 15km/h 的低速碰撞后做到气囊、气帘不起爆，车身不变形，尾门不变形，有效降低了低速碰撞下整车的维修费用，获得了豪华车里难得的 A 评价。

蔚来 EC6 通过先进的材料应用、高强度的结构设计、行业领先的连接工艺和创新的传力路径，完好应对了种种安全需求，综合成绩在 2020 年中国保险汽车安全指数测评的所有车型中排名最佳。