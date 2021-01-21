“抖音支付”来了，支付宝、微信迎新对手

有人说，没有一家中国互联网公司，会拒绝金融。

抖音也不例外。

1 月 19 日，抖音 App 内正式上线支付功能，用户在抖音 App 内购物结算时，除了支付宝和微信支付外，可使用 “抖音支付”入口，绑定银行卡后即可实现支付。

目前，抖音支付共支持农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行、招商银行等十家银行卡绑定。用户在使用抖音支付付款时，需要先进行实名认证，输入姓名及身份证号等信息，再进行绑卡操作，可绑定储蓄卡和信用卡，完成绑卡后用户即可通过抖音支付完成付款。

查看抖音支付的账户服务协议中，抖音支付功能主要包括充值、提现、转账及查询等，由武汉合众易宝科技有限公司提供服务，用户同意开通抖音支付后，将由武汉合众易宝代收款或付款。

服务费用方面，现在抖音支付实行的是免费政策，当用户通过抖音支付账户充值、提现和转账时，都免收手续费。但抖音支付服务协议也提到，不排除以后调整服务手续费收费标准的可能。

字节的金融野心

近几年，互联网行业刮起了移动支付大风，滴滴、唯品会、美团、携程、快手等企业均通过收购的方式获得了第三方支付牌照。

作为一个手握巨量流量的巨头，日活已经突破 6 亿的抖音，想要变现也必须靠近金融。

事实上，抖音对此也早已布局。

早在 2019 年，抖音母公司字节跳动就已申请过 “抖音支付”的商标。北京字节跳动科技有限公司目前已申请 “抖音支付”相关商标，分类涉及金融物管、社会服务、通信服务，商标状态为 “商标已注册”与 “商标申请中”。

时间来到 2020 年 8 月，字节跳动完成对武汉合众易宝科技有限公司的收购，通过 “曲线救国”的方式获得第三方支付牌照。并申请并拿下 “doupay”和 “抖音支付”商标。在获得该牌照之前，字节跳动还获得了小贷牌照、保险经纪牌照和证券投顾三张金融牌照。

在此期间，字节跳动开始试水 “放心花”、“放心借”、“备用金”等小贷产品，近期抖音再次上线信用分期产品 “DOU 分期”。据悉，“DOU 分期”的模式比 “放心花”更加接近花呗，它不仅支持免息期、分期还款等功能，更重要的是，Dou 分期可用在抖音直播和抖音小店中购买商品。

而抖音支付的上线，让字节跳动完成了布局互联网金融最关键的环节，放心借 + 放心花 + Dou 分期 + 抖音支付，可以看作是对标支付宝及其借呗、花呗的组合，而这也是互联网巨头布局金融服务的重要方式之一。

有媒体评论说，手握四张金融牌照的字节跳动，金融版图已初步成型。

抖音为什么要做支付？

有评论称，抖音支付开通，应是想做自身 App 的延伸，瞄准电商带货和直播服务。毕竟在目前的短视频领域，抖音、快手、B 站已经开启了在支付业务上的新较量。

公开资料显示，快手在 2020 年 11 月收购持牌支付机构易联支付，从而间接获得支付牌照。快手经过旗下北京达佳互联信息技术有限公司，于 8 月 31 日申请了 “老铁支付”商标。相较之下，B 站的 “支付”动作较慢。今年 1 月份，哔哩哔哩关联公司上海幻电信息科技有限公司完成对 “bilibilipay.com”“bilibilipay.cn”等域名备案，在其官网以及多家招聘网站上开始招募支付业务相关的岗位，行业人士分析称，这是 B 站入局支付领域的信号。

仅从直播带货来看，快手的招股书显示，它在 2020 年前九个月的 GMV 达 2041 亿人民币，已经是淘宝、京东、拼多多之后的电商第四极；某份流传的文档显示，抖音的电商年 GMV 也在千亿级。

GMV 越高，产生的手续费也越高。此前有数据显示，2017-2019 年，拼多多付给微信支付、支付宝等第三方支付机构的相关费用分别为 5.4 亿元、6.4 亿元和 3.4 亿元。

看着收入这么轻松地流向了支付宝、微信支付手里，这些互联网企业岂能甘心？做移动支付，使用支付宝和微信支付等第三方平台收取的支付手续费就可以节约下来。

此外，短视频平台作为天然的流量池打造自己的支付平台不仅可以更好让流量变现，还可以实现业务上的闭环：用户观看内容——种草消费——平台交易—金融服务。

预借春晚东风，抢滩支付

日前，有消息称抖音替代拼多多，成为 2021 年春晚独家红包互动伙伴。这也成为抖音支付的大好东风。原本拼多多的新业务 “多多钱包”计划通过春晚活动来推广其支付系统，目前这个绝佳的曝光机会被抖音支付 “抢了便宜”。

毕竟春晚红包力量大家都看在眼里。2015 年，微信发放 5 亿元红包推广微信支付，微信支付的绑卡用户由此前的不到 800 万人暴涨至 2 亿，短短一个春节，微信追上了支付宝此前 8 年的积累，成功拿下支付领域的半壁江山。此后，互联网巨头开启了春晚红包大战。

在春晚红包互动的过程中，用户在抖音的直播、电商业务将产生海量的支付行为，对抖音支付来说，这是建立品牌的绝佳时机，还能最短时间内让广大用户完成绑卡等步骤。