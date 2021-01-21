外媒：印度两大顶级港口正寻求让特斯拉在当地建厂

1 月 21 日消息，据国外媒体报道，此前，有传言称，电动汽车制造商特斯拉打算在印度投资建厂。如今，外媒报道称，位于印度古吉拉特邦的两大顶级港口坎德拉和蒙德拉正寻求让特斯拉在当地建设工厂。

据业内人士透露，古吉拉特邦已经建立了特斯拉可以使用的汽车和汽车零部件生产中心，因此受到特斯拉的关注。

长期以来，特斯拉一直试图进入印度市场，但由于缺乏基础设施、相关政策和电动汽车市场，这些尝试基本上都没有成功。目前，该公司正在寻找进入印度市场的途径。

在过去几个月里，有很多关于特斯拉寻求在印度建立生产或研发中心的传言。2020 年 9 月份，外媒报道称，特斯拉正计划在印度班加罗尔建立一个研发中心。当时，报道还称，该公司正在与卡纳塔克邦政府的工业部门进行谈判。

上周，卡纳塔克邦首席部长 B.S. Yediyurappa 发布推文称，特斯拉将在班加罗尔设立研发中心，并且将很快开始在印度运营。

2020 年 12 月份，印度公路交通和运输部部长尼廷 · 加德卡里（Nitin Gadkari）曾表示，特斯拉将从明年初开始在印度运营，该公司不仅会在印度销售其广受欢迎的电动汽车，还可能会根据市场需求来考虑组装和制造。

如今，特斯拉终于进入印度市场。据悉，该公司已于 1 月 8 日在印度班加罗尔注册成立了一家名为 “特斯拉印度汽车和能源私人有限公司”的公司。