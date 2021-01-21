向海龙："真快乐" App 上线，国美正式发力娱乐化零售

1 月 21 日消息，今日，国美零售宣布 “真快乐”App 抢先版正式上线。国美零售控股执行副总裁兼国美在线 CEO 向海龙表示，此次 “真快乐”App 正式上线和全新的国美零售的战略发布，标志着国美平台生态圈正式发力娱乐化零售，拥抱数字科技，以全新的品牌形象连接厂商和用户。

今年 1 月 12 日，国美推出娱乐化电商门户——“真快乐”App 抢先版上线试运。国美数据显示，两周内 “真快乐”App 的 DAU/GMV 都实现了跃升，线上平台 DAU 破千万，平台 GMV 几何级倍增。

向海龙指出，国美零售娱乐化战略的核心，是要实现商家和平台的娱乐卖 + 消费者和用户的娱乐买和分享乐。国美娱乐化战略的着力点，重点是全面提升和实现国美零售的场景体验化、内容生动化、营销趣味化、分享社交化。

向海龙还提到，2021 年国美零售将继续加速发展，全面提升效益，力争实现三个 “8%”的全方位 “提效率降成本”“拓规模增盈利”的关键价值指标。未来一年，国美将在平台化、社交化、数字化、娱乐化等多方面经营发力、释放价值。

其中，“提效率降成本”是国美依托双平台和供应链的系统集约优势，提升商家在国美零售的流通运营效率，同时将商家目前线上、线下割裂的两套成本投入，节约成双平台一体化的一套成本投入。目标是将国美零售自身的综合运营费率降低 8%。通过厂商和国美成本的综合压降，让顾客的实际购物价格平均降低 8%。

“拓规模增盈利”，通过国美真选开放供应链的拓展和强化，2021 年国美零售双平台的商品结构将显著优化，商品 SKU 数量将快速扩充，提升商品丰富度；依托国美零售的双平台全场景优势和娱乐化机制，提升流量质量和流量规模。

值得注意的是，2021 年国美将聚焦平台化、供应链服务链、娱乐化三方面，开放共创，实现价值。

平台化方面，国美零售将持续优化以线上平台为主的线上线下双平台模式，快速迭代升级线上平台，同时对线下平台进行布局优化、网络增密、场景改造、业态升级。

供应链方面，国美将继续强化和拓展自营垂直类供应链矩阵，加速第三方商家、商品真选的开放招商，加大向更多平台、更广领域的供应链能力输出，开放赋能。

服务链方面，国美将以行业最高标准完善提升服务体系，重点强化物流服务的快送和准时达，进一步强化以 “视频导购”为代表的全场景全程导购服务，和商品全生命周期国美管家服务。

娱乐化方面，国美将快速迭代升级 “真快乐”App，从平台、场景、内容、赛事、玩法等方面推进娱乐化零售，释放国美线上平台势能，同时赋能线下，激活门店娱乐化零售发展。

国美零售 CFO 方巍表示，1 月 23 日 “真快乐”App“快乐 ZAO 集”年货节将正式开启，届时，会推出更多的真选低价好物，给到消费者超级实惠、超级惊喜。未来，还会有更多娱乐化的惊喜持续亮相。