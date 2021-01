腾讯重金投入后，“3A 手游”时代要来了吗

若是 4 年前,有人跟我说手机游戏可以做成 3A 游戏,我想我会大声嘲笑他的无知和大胆。但如果现在有人跟我这么说,我可能就要三思了,因为腾讯真的想要完成这个概念——3A 手游。

近日,GameLook 就放出消息,称腾讯开始立项研发多款使用虚幻 4 引擎的手游,同时发出招聘启事,招募各类虚幻 4 引擎的技术开发人员。多项游戏标准配置都对标 3A 大作,腾讯这一次的动作无疑会拔高手游配置的上限。GameLook 认为腾讯剑指 3A 手游,是顺应精品化大趋势的选择,同时也是其开拓全球市场战略的一部分。

但是我们熟知的 3A 大作真的能呈现在手机上吗?或者说,手游如今的技术实力和发展进度,真的足够达到 3A 大作级别的水准吗?我们真的能在小小的手机上体会到《GTA5》《神秘海域》级别的游戏吗?

什么是 3A 游戏?

首先科普一下什么是 3A 游戏,其实就是指开发成本高、开发周期长、消耗的资源多的游戏。即 A lot of time,A lot of resources,A lot of money,3A。玩家也很容易发现,这个 3A 游戏的概念其实相当粗糙,只是把最基础的人力物力耗费放在最前面。简而言之,有钱有资源有时间,那我就可以是游戏界的顶流支柱。但玩家心里都有谱,要是这样就能出好游戏,大家就不用对新游戏这么担惊受怕了。

而为什么游戏的顶流标准要定制得如此笼统呢?难道好游戏真的靠钱堆出来就行了吗?这就涉及到了游戏营销的问题。

3A 这个标准其实源于美国对于顶级产品的定义,也相当具有资本特色,强调硬件层面上的客观花销来给予玩家最直观的印象。以商品价值去定义游戏多少有些不恰当,因为游戏的体验带有非常浓烈的个人色彩,并非单纯的数据和数值能有所体现,更别提 3A 这样笼统又极度不准确产品标准了。

某种程度上说,3A 大作是厂商售卖游戏时设计的营销噱头,并没有太多实际的参考意义。如果手游按这样的标准去定义,很多手游其实都可以算 3A 游戏。所以真正的能称之为 3A 大作的游戏,可能还是需要加入玩家对游戏的理解和看法,好的游戏有三个标准:好的剧情、好的游戏机制和好的游戏呈现。谓之——三好游戏。

好的剧情可以加强玩家的代入感和沉浸感,好的游戏机制会让玩家思考游戏的玩法并乐在其中,好的游戏呈现能让玩家忘记游戏这一体验媒介,从而获得全新的游戏体验。而三好游戏的诞生,基本都要伴随着 3A 级别的花销,所以游戏界就自然而然地将 3A 标准当作游戏大作的先决条件。虽然没有必然的因果关系,但是优质游戏都脱离不开这些条件。

作为国内少有的 “暴发户”,腾讯达成 3A 标准绝对不成问题,但是他们的钱真的能用在刀刃上吗?

3A 游戏要 “软硬”结合

前面所说的 3A 标准是游戏开发的硬性条件,巧妇难为无米之炊,再好的创意需要相应的研发经费。而游戏相对的软性条件,则是适应于各平台的游戏性。

这一点是很多游戏厂商很容易忽略的问题,也或者说是有意为之。目前大部分游戏都提倡全平台发售,这样能开拓更多的游戏市场,增加游戏用户数量。在这样的大环境下,游戏的开发就势必要适应各个平台的机能和平台特点,要厂商去根据平台去设计游戏玩法,就相当于增加了开发成本去适应一部分玩家。这样吃力还不一定讨好的行为不容易被资本市场看好,也就让很多游戏往往忽略了平台特色去设计玩法。

像今年的《赛博朋克 2077》就是软性条件严重不足的例子,首先在优化问题上,游戏根本无法适配当代游戏主机的机能,游戏的运行体验非常糟糕。游戏在很多设计上都很明显只顾及到了 PC 平台,在主机上的游戏菜单选项居然还需要使用光标来进行点击,而手柄的摇杆特性和功能却被完完全全忽略了。为了在全平台登陆,《赛博朋克 2077》很明显没有充分考虑平台特性。

腾讯要开发 3A 手游,要考虑的第一问题也应该是手游平台的适配问题,虽然有虚幻 4 系统的支持,但是很明显还没有充分考虑移动端的特性。目前手游市场有着一个很普遍的问题:游戏的开发思路都在参照 PC 和主机平台的游戏。最热门的几款手游也基本都是腾讯的游戏,而且同样都面临着这样的问题,与其说那是手游,还不如说是 PC 游戏的移植版

说到能将手机特性发挥出来的游戏,就不得不说《纪念碑谷》,一款比大多数游戏更懂利用手机触屏机制的手游。它利用了手机触屏的交互功能,让玩家能更有沉浸感地体会到游戏中的各种拖拽操作,仿佛真的在移动那精致地像积木一样堆砌的世界,将平台特性发挥到了极致。某种程度上说,最原始的《水果忍者》可能都比现在很多手游懂得利用智能手机的性能。

硬性的制作条件达成,并不一定能出产 3A 大作,市场已经向玩家证明了这一点。无论是暴毙的《圣歌》,还是落差极大的《赛博朋克 2077》,都实实在在地给玩家上了一堂课。游戏是一个综合性的商品,全方面的视听体验,所以才更需要 “软硬结合”。硬性的质量,软性的平台适应性,才能真正造就一款 3A 游戏,不知道腾讯又做到了哪一步呢?

3A 手游的未来

《原神》在游戏创作上欠缺了独立性,但是我们不得不承认它在手游平台上的出色表现,因为它用现有的游戏技术创造了一个相当可观的开放世界。如果 3A 手游这一概念有了定论,那《原神》绝对会出现在这一行列之中,因为它对于手游的制作有着不小的前瞻性贡献。

至于虚幻 4 引擎对于手游的提升会有多大,我想这不用多说,但是游戏的体验不仅仅只是换个引擎这么简单。同样是使用了 FOX 引擎的《合金装备:幸存》,却仍被小岛秀夫制作的《合金装备 5:幻痛》吊打,这其中的差距就在游戏的玩法设计和理念上。腾讯这次的大动作又考虑到了哪一步,我们不得而知,但如果玩法不能让玩家满意,即使使用虚幻 5 也是无济于事。

腾讯游戏旗下天美、光子、魔方和北极光四大工作室群,有三家已经拥有或公开过在研的 UE4 手游项目,并且都在疯狂招聘 UE 人才。天美就不用多说了,大家熟知的《王者荣耀》,《QQ 飞车》都是该工作室的作品。而光子则只做了现在的大热款游戏《和平精英》,目前还有尚未公测的生存手游《黎明觉醒》正在制作当中。但他们招聘虚幻 4 人才的招聘启事海报却一言难尽,满满都是其他游戏的既视感。

也许是手游天生自带被质疑的属性,也可能是手游目前的制作技术的确很难被看好,市面上的大部分大制作手游依然没有做到让大多数玩家满意。虚幻 4 引擎只是一个引子,未来技术会进步,手机性能也会有所突破,我们也不是不知道其中的道理。但是手游面临的问题绝不止机能限制,能用钱解决的问题都不是问题,未来手游更需要的是独立不依附任何大作的创作能力。

小结

未来会不会有 3A 手游,这一点我们无法预知,因为游戏市场总是充满了各种不确定性,不过我们还是可以期待手游的未来。它是和传统游戏媒介不同的平台,也有创造完全不同性质游戏的可能性,而它的未来不是 3A 如此简单的标准可以判定。