小米笔记本的未来，可能要由 RedmiBook 继承

此前小米中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰宣布，Redmi K40 系列的新品发布会将在二月份举行，而马上，Redmi 家族又将迎来他们的新成员。小米笔记本官微宣布，下个月，RedmiBook 将推出全新 RedmiBook Pro 系列，RedmiBook Pro 的一个最重要的特征，就是放弃传统模具。

从预热宣传图来看，此次 RedmiBook Pro 瞄准的是高端办公领域。结合小米的宣传预热，RedmiBook Pro 不仅会更换模具，2K 屏幕、背光键盘、指纹识别、摄像头等高端本必备配置也很可能会有。

小雷认为，如果以上猜想成真，那么这款 “全新定义”的 RedmiBook Pro，可能会成为小米在笔记本领域的反击之作。

重回 “Pro”阵线

众所周知，小米笔记本虽然有个惊艳的开头，但其后续发展却较为尴尬。在小米 Air 和 Pro 成功成为鲶鱼后，小米却没有抓住时机，延续它们的辉煌，反而做出了不少迷惑操作。其中最根本的原因是小米笔记本的盈利目标提出过早，让后续产品的配置显得瞻前顾后，当对手反应过来时，小米笔记本的竞争力出现了不可避免的下跌。

为此，小米用 RedmiBook 重启性价比路线，虽然它没能彻底在口碑上挽回风评，但 RedmiBook 也确实用极致性价比杀出了一条路。随着 RedmiBook 的不断发展，高端化成为了横亘在 RedmiBook 的第一目标。

从小米笔记本 Pro 和华为 MateBook 的成功也可以看出，高端轻薄本领域是如今手机厂商在笔记本领域破局的唯一机会，它对于手机厂商的要求不如游戏本那样苛刻。高端化产品线的成功，也会提升整个品牌的盈利规模：只有头部产品打出名号，消费者才会注意到你的中端产品线。RedmiBook 重回 Pro 阵线，是理所当然的事情。

不过 RedmiBook Pro 的未来也并非一番风顺，此前小米已经宣布，RedmiBook Pro 将搭载英特尔 Tiger Lake-H35 系列处理器。H35 系列处理器主打轻薄 + 高性能，但其参数表现令它处于一个不上不下的境地，小米需要拿出足够有竞争力的价格来打动消费者，所幸性价比竞争也是 RedmiBook 的一贯策略。

相较于 RedmiBook Pro 的硬件，小雷认为，小米在桌面软件上的努力，才是决定它能否在笔记本领域重振雄风的关键。

小米的软件之路

当下的移动设备厂商，都打算在桌面领域扩展自己的生态，小米也不例外。在去年年末的小米 11 发布会上，除了硬件设备之外，小米还隆重介绍了它在桌面系统领域的下一步——MIUI+。

▲图片来源：小米官网

根据内测版用户的反馈，MIUI+的初体验令人满意。用户可以通过笔记本实时联通手机的通知和应用，桌面和移动端彻底打通的文件管理系统也让米粉赞不绝口，而这些功能都是基于 MIUI + 的极低延时实现的。在近期的开发团队访谈中，MIUI 团队也表示，会将 MIUI + 带到更多平台上，例如采用 MTK 处理器的小米手机，甚至是 MacBook。

相较于华为的多屏协同，MIUI + 并没有对笔记本机型做出限制，但小米也在官网上写到 “由于驱动及硬件限制，您在其他笔记本上的体验将无法得到保障”，不管将来出现什么问题，小米系手机和笔记本的系统支持肯定排在第一位。

MIUI + 的推出，显现出小米的生态野心。我们不知道 MIUI + 开发多平台的决定是如何做出的，是因为小米希望用 MIUI + 守住小米手机用户？还是因为小米笔记本基数不大，小米只能做出妥协？这些我们不得而知。但目前来说，MIUI + 的动作是对的，面对蓬勃发展的小米高端手机，小米必须要及时弥补服务上的缺失，要做到和其他旗舰平台对标，笔记本和手机的协同处理就不能不考虑。

除了手机之外，MIUI + 对于小米生态链无疑也是正向作用。目前智能音箱的增速放缓，作为一家主打 AIoT 生态的厂商，小米需要一个更 “普遍”的新设备来推广智能家居的愿景。笔记本电脑的加入，或许能为繁多的米家设备们找到手机之外的生态中心。

不论怎么说，小雷相信，目前 MIUI + 的支持功能，只是小米桌面生态计划的前奏曲。小米汲取了华为的成功经验，通过 MIUI + 让移动生态反哺笔记本硬件，最终拓展笔记本产品的认可度。小米在将来或许会针对手机游戏、音乐、视频会议等需求来对 MIUI + 进行不断迭代，最终在小米笔记本上缔造一个新的无缝生态，而 RedmiBook Pro 可能就是第一个能硬件级独占 MIUI + 新功能的产品。

小米的桌面反攻

当下的笔记本领域，在 “轻薄”一词之后，“生态”开始被消费者越来越多地提起。传统笔记本厂商虽然能通过技术和产业链优势，最大程度地抵御新晋笔记本品牌的性价比竞争，但对于桌面协同生态，他们也无能为力，而这就是小米、华为等一众厂商的战略机遇。

在走过重重弯路之后，如今的小米似乎想要复刻在手机上的成功：用高端性价比产品攻占市场，用生态来绑定用户。但 “性价比”一词，只有在自身产品实力足够的情况下才有资格说出，RedmiBook Pro 尽管寄托了小米的翻身野心，但它也很难让小米一举成功。

不过，如果小米打算继续走 RedmiBook Pro 的道路的话，小米笔记本回归主流视野的速度，或许比我们想象中的还要快。