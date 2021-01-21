英特尔明日决定是否外包制造业务，但台积电和阿斯麦或已给出答案

北京时间 1 月 21 日晚间消息，据报道，当英特尔周五公布第四季度财报时，投资者肯定想知道一件事：这家全球最大的芯片制造商是否会将更多的生产任务外包出去？从业内其他公司最近的评论来看，我们可能已经有了答案。

本周二，芯片制造设备的主要供应商阿斯麦（ASML Holdings）表示，该公司正将一些最先进机器的订单，从一个客户转移到其他客户。阿斯麦没有说明这家客户是谁，但很可能指的是从英特尔向台积电和三星电子等其他芯片制造商转移订单。

当前，台积电和三星电子为其他公司生产半导体。如果英特尔将制造任务外包，就不需要像现在这么多的阿斯麦机器，而台积电和三星电子则需要更多的设备来处理额外的工作。

据预计，英特尔可能会在公布第四季度业绩后，讨论其制造战略。投资者和分析师认为，英特尔在制造方面已经落后，但在之前的财报中并未提供具体的计划。

萨斯奎汉纳金融集团（Susquehanna Financial Group）分析师克里斯托弗 · 罗兰（Christopher Rolland）最近在一份投资研究报告中称：“除了财务数据，投资者还将期待英特尔的长期战略和制造业务策略更加清晰。如果该计划至少包括部分核心 PC 和服务器产品的外包，我们将感到鼓舞。”

去年 12 月底，美国对冲基金 Third Point 曾致信英特尔公司董事长奥马尔 · 伊什拉克（Omar Ishrak），敦促英特尔寻求战略替代方案，包括将芯片设计和制造任务进行分离。

Third Point CEO 丹尼尔 · 勒布（Daniel Loeb）称，英特尔在微处理器制造领域的领先地位，已经输给了台积电和三星电子。此外，英特尔在其核心的 PC 和数据中心处理器市场的份额，也被 AMD 抢走。

勒布表示：“如果英特尔不立即做出改变，我们担心美国获得尖端半导体供应将受到限制，这将迫使美国更加依赖其他国家和地区。”勒布建议英特尔外包制造任务，并剥离一些失败的收购。

除了阿斯麦，台积电上周也透露了更多线索。台积电表示，将把 2021 年资本支出增加到 280 亿美元，这是一个创纪录的数字，远高于 2020 年的 172 亿美元。这不仅引发了人们的猜测，台积电正在投入产能，购买阿斯麦的机器和其他设备，以满足英特尔的大订单。

台积电高管拒绝对此发表评论。但近日有报道称，英特尔已经与台积电和三星进行了谈判，商讨芯片外包事宜。

当然，英特尔也可能不会在周四给出最终的答案。上周，英特尔刚刚宣布，公司 CEO 鲍勃 · 斯万（Bob Swan）将于今年 2 月 15 日卸任，由 VMwareCEO 帕特 · 基尔辛格（Pat Gelsinger）接任。斯旺曾表示，他将在第一季度宣布是否外包生产，以及外包多少，但基尔辛格可能需要更多时间来制定自己的战略。

虽然投资者关注的是英特尔的未来计划，但由于大部分人在家工作和学习，英特尔在 PC 需求方面已经获得了创纪录的收益。此外，云服务使用的增加，也提振了其至强服务器芯片的销量，这些芯片是谷歌和亚马逊等公司运营的数据中心的核心。

英特尔在宣布任命基尔辛格为 CEO 时表示，第四季度收益将超过其预期，并在其最新的制造工艺（即 7 纳米）方面取得了 “强劲进展”。今年 7 月，英特尔曾警告称，这项技术将比预期晚一年。

分析师预计，英特尔第四季度营收同比将下滑 13% 至 175 亿美元，销售额同比将下降 18% 至 161.8 亿美元。对于 2021 年，分析师估计销售额将下滑 7%，为 2015 年以来的首次年度下滑。