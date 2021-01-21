滴滴「技术高层」再生变，高级副总裁章文嵩将离职，他曾为阿里云 CTO，投身开源 20 年

滴滴高管接连离职，这一次是开源大牛章文嵩。

据《晚点 LatePost》报道，滴滴内部发公告称将成立技术委员会，CTO 张博担任技术委员会主席，橙心优选 CTO 赖春波、国际化 CTO 卜峥担任副主席。

同时公告显示，高级副总裁章文嵩将于近期离职。

资料显示，章文嵩于 2016 年 5 月出任滴滴高级副总裁，负责基础平台、智慧交通、滴滴云等工作。离职之后，其负责的基础平台工作，将由智能中台负责人杨毅接任；滴滴云将并入企业服务事业群，由蔡晓鸥负责。

另外，章文嵩将继续担任滴滴技术委员会名誉主席，为滴滴技术体系建设提供指导和帮助。

值得注意的是，在刚刚过去的 2020 年，滴滴相继有多名高管离职，包括滴滴副总裁、AI Labs 负责人叶杰平、技术副总裁、科技生态与发展部负责人郄小虎。

二人均为人工智能领域的顶级技术专家，也是滴滴技术业务的核心大牛。

此次开源大牛章文嵩再次离职，对于滴滴的 “技术实力”而言，无疑又是一大重大损失。

LVS 创建者，开源大牛章文嵩

章文嵩是公认的世界级技术专家、开源大牛。

1998 年，他创办 LVS(Linux Virtual Server，Linux 虚拟服务器)开源软件拉开了国内开源产业的序幕，也成为了开源产业的领军人物。

章文嵩对自己的看法是： 一个比较注重做实际工作的有用的人。

22 年前，当时还在国防科技大学攻读博士的章文嵩，创建了他的第一款开源软件 LVS（Linux Virtual Server），这是中国国内最早出现的自由软件项目之一。

据他介绍，起初写这款软件是因为 Linux 内核里没有 “负载均衡”功能，经常导致互联网服务器出现崩溃。

当时他花了两个星期写了 LVS 软件代码和一份使用文档放在了网上，没想到收到诸多反馈，有来自全球各地的开发者与他交流，提出更多需求。之后 Linux 集群项目不断优化，也让他正式走上了开源之路。

在加入滴滴之前，章文嵩曾在阿里巴巴任职近七年，历任淘宝网资深技术总监、淘宝技术委员会主席、阿里副总裁、阿里开源委员会主席、阿里云 CTO 等。

负责 ECS、RDS、OSS、CDN、SLB 等云产品，同时也在积极活跃开源事业。

章文嵩历任淘宝技术委员会主席、阿里集团开源委会会主席，引入开源文化，使得阿里因开源而受益，同时也提高了阿里的技术品牌和影响力。

2016 年，在章文嵩的加盟下，滴滴也开始加大开源力度。据了解，滴滴超五千多名研发人员所搭建维护的技术框架离不开开源软件的支持。通过大量自主开发软件与部分应用开源软件，滴滴构建了全世界规模最大的出行平台。

据悉，滴滴在 Github 全球组织排名已进入前 100 名。其源项目从单一的前端项目，覆盖技术领域扩大至人工智能、小程序、智慧交通、中间件、前端框架、研发工具等。

不过，章文嵩曾表示，“把软件开源出来只是万里长征的第一步，后续还要进行维护，持续投入才能把开源软件做得更好。“

多年来，章文嵩在计算机工程技术及应用领域的突出贡献，让他获得了 CCF(中国计算机学会)在 2016 年首次颁发的 CCF 杰出工程师奖。同时，在 2019 年还被评选为 CCF 常务理事。

对于本次离职原因，他本人并未做出公开说明。

不过，可以看见的是，在滴滴，章文嵩的离职只是其中一个缩影。

频繁变动，多位高管离职

章文嵩、叶平、郄小虎可谓是国际顶级技术型专家。

2020 年 8 月，郄小虎离职滴滴，加盟腾讯平台与内容事业群（PCG）。当时的他是滴滴出行副总裁，科技生态与发展部负责人。

郄小虎在业界颇有声望，他在 2003 年加入了尚处于创业阶段的 Google，后担任 Google 全球技术总监，谷歌中国研究院副院长，因对广告系统的突出贡献，曾两次获得 “Google 创始人奖”。

2018 年初，郄小虎加入滴滴，负责市场、地图两个核心技术部门。

当时，滴滴将专快车事业群、豪华车事业部合并，成立网约车平台公司，并任命郄小虎为网约车公司 CTO，负责市场和技术开发部。

2020 年 1 月底，滴滴出行宣布人事调整，郄小虎（Tiger）将不再担任网约车平台公司 CTO，由赖春波接任。

对于这一转岗，有内部人士透露是因为郄小虎在内部斗争中失势——“地图团队很多百 度前员工，Tiger 太过于温和，根本撕不过。”

据悉，2012 年离职百 度，转战滴滴的张博，彼时为滴滴首席技术官（CTO）兼自动驾驶新公司 CEO。

2020 年 8 月，郄小虎正式离开了滴滴 。

而不足一个月之后，时任滴滴副总裁，AI Lab 负责人的叶杰平也选择了离开。

叶杰平是机器学习领域国际领军人物。主要从事机器学习，数据挖掘和大数据分析领域的研究，尤其在大规模稀疏模型学习中处于国际领先地位，曾当选 2019 IEEE Fellow。

2015 年加入滴滴后，叶杰平为滴滴实现了从抢单到派单的转变，打赢了 Uber 之战。而在之后的五年中，他建立了一支高精尖技术团队，不仅业务有落地，也带领团队开展前沿探索，在 KDD、CVPR 等全球顶会发表多篇论文，为滴滴打响了名气。

可以看出，叶杰平在滴滴的业务发展的关键期发挥了重要作用。当时曝出其离职消息后，在业界引起了广泛讨论。但对于此事，叶杰平回应称是因为个人原因离职，想去尝试探索 AI 在其他领域的更多可能性。

2020 年可以说是滴滴高管变动最为频繁的一年。

除了章文嵩，以及上述两位技术大牛外，还有滴滴高级副总裁兼普惠出行与服务事业群总经理付军华；国际化事业部 COO 仇广宇；副总裁兼网约车平台公司执行总裁陈熙也相继离开了滴滴。

而相比于后几位高管，章文嵩、叶平、郄小虎三人身上明显有一个共同的标签 “技术型大牛”。

滴滴 “技术驱动”的边缘化

滴滴创始人兼 CEO 程维曾说，“滴滴是一家技术驱动的，团队紧凑而轻快的公司。”

但现在来看，其 “技术驱动”的理念似乎已经不够明显。

据悉，滴滴出行董事会成员一共 10 名，滴滴出行创始人、CEO 程维，总裁柳青、副总裁朱景士各占一席，苹果、蚂蚁金服、腾讯、软银、Uber、博裕资本以及雅虎创始人杨致远各占 1 席。

也就是说，在滴滴董事会中高管团队占了 3 席，而首席技术官（CTO）张博并不在其列。

这似乎意味着，在滴滴的战略规划中，相对于张博代表的 “技术驱动”，程维代表的 “运营驱动”、柳青和朱景士代表的 “资本驱动”显得更为重要。

一方面，滴滴自 2012 年成立以来累计完成了 21 轮融资，融资金额高达上千亿，被业界称为 “吃钱”长大的超级独角兽，可见其资本运营为滴滴战略发展提供了强有力的支持。

另一方面，在互联网红利见底之下，今年 9 月滴滴收购网约车服务平台 “花小猪”、5 月上线电商小程序 “橙心小程序”，其目的均为意在通过扩大 “运营 “来寻找新的市场增长点。

相比之下，以技术为核心的网约车业务却并不理想。

尤其是 2020 年来受疫情爆发以来，滴滴网约车业务受到了严重影响。年初，滴滴已在北京暂停青菜拼车、远程特惠拼车和顺风车拼座等功能。

算法是网约车业务最重要的问题，而在这方面，从叶杰平完成从抢单到派单技术的转变之后，滴滴近几年在技术上再未有明显的突破，这可能也是滴滴 “技术驱动”理念被逐渐边缘化的一个原因。

在这样一个背景下，对于章文嵩、叶平、郄小虎三位技术型专家来说，可能很难有真正施展拳脚的空间。

另外，有知情人士透露，滴滴技术高层变化特别大，其内部最近提出从 “世界级”到 “价值牵引、技术驱动”的理念。这代表滴滴意在让运营驱动上位技术驱动。

同时，其内部也在有意培养自己的中生代，以代替章文嵩、叶平、郄小虎三位老师。

真实情况是否如此不得而知，不过截止发稿前，滴滴仍未对章文嵩离职一事做出任何回应。

最后值得一提的是，迟到 3 年的滴滴近日终于启动了上市进程，估值约为 600-800 亿美元。按照互联网行业发展的经验来看，如果滴滴兼顾运营、资本、技术三驾马车齐头并进，似乎能够更好的应对未来上市之路的各种挑战。