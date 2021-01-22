春节回家到底要不要测核酸隔离：怎样在线查清楚

春节回家到底要不要测核酸？春节回家要不要隔离？近日，国家卫健委首次明确，需持 7 日以内的核酸阴性检测证明才能够返乡，返乡后实行 14 天居家健康监测，期间不聚集、不流动，每 7 天开展一次核酸检测，其中的返乡人员指的是从外地返回农村地区的人员。各地落实政策可能会有所差异，具体到个人，春节回家到底要不要测核酸和隔离？政策如果日后又有更新，要怎么才能第一时间得知？这就告诉大家如何查清楚当地的返乡防疫政策！

微信：腾讯出行服务小程序

先来介绍一个微信的方法。在微信中，找到 “腾讯出行服务”这个小程序。在小程序的主页中部，即可看到一个 “春节防疫隔离政策查询”的模块，点击进入，填入你的出发点和目的地，就可以查询到两地的防疫政策到底如何，离开和到达分别都要准备什么了。

微信小程序 “腾讯出行服务”中，可以查看各地春节返乡政策

腾讯出行服务小程序的这个防疫政策查询，用起来还是非常方便的。返乡要回来工作，还可以一键切换出发点和目的地，而两地的防疫政策都可以进行订阅，第一时间获悉政策变动。滑动到界面下方，还可以看到各地健康码、风险等级查询、去哪打疫苗以及去哪测核酸的功能，例如你返乡的确需要测核酸，就可以通过这个小程序在地图上看到提供测核酸的站点，不过也有朋友反馈，这些核酸检测站点并不全面，大家可以通过其他渠道进一步了解。

可以查询健康码、疫苗、核酸检测等信息

支付宝：疫情服务

再来介绍一个支付宝的方法。在支付宝中，提供了种种疫情服务，如果想要知道返乡的防疫政策，只需要在支付宝中直接搜索 “返乡政策”，就可以在 “疫情服务”下找到相应选项了。点进去，就可以看到查询出发城市和目的地城市返乡政策的界面，用法是和腾讯出行服务小程序类似的 。

支付宝可以在这里找到各地返乡政策查询

如果想要知道哪里可以进行核酸检测，也很简单。在支付宝中直接搜索 “核酸检测”，就能找到相应服务。而支付宝中，阿里健康平台上的核酸检测，还有上门服务，如果你不想要专门跑一趟，这可以节省你很多精力。

阿里健康里，还可以预约核酸检测上门采样

总结

疫情尚未结束，各地仍有感染病例出现，对于疫情万万不可掉以轻心。如果在春节实在需要回家，不妨尝试一下上文的方法，查询各地的返乡政策，祝大家能身体健康，过一个美满的春节！