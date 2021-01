IT之家1月22日消息 微软近日为 Microsoft To Do 微软待办应用增添了智能任务建议功能,可以使用 AI 人工智能来识别相关联的重要任务,并通过关键词给出建议。这种方式能够便于用户一键添加与以往类似的任务,同时建议列表中的新任务,截止日期、星标也会同步更新,匹配当前。

比如说,如果昨天的待办任务没有完成,且截止日期设置为 “明天”,那么用户在编辑今天的待办列表时,To Do 会自动展示昨日的待办事项,添加后截止日期自动转换为 “今天”。

IT之家了解到,微软待办(To Do)应用同时支持网页、PC、移动端。AI 智能建议功能会按照任务优先级排序,并且软件会按照日期进行分类。此外,超过截止日期还未完成的应用,会显示在列表最上方,并且日期会显示为红色。

这项 AI 智能任务建议功能目前正在测试,暂时仅在 To Do 网页版提供,且仅提供给英文用户。目前 To Do 应用可在 Win10 微软应用商店下载,大小为 25MB。